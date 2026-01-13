- Дата публікації
Як у січні 2026 року підготувати ґрунт для розсади, який дає результат у 5 разів кращий за гній
У січні багато дачників вже починають активно готуватися до нового сезону, і перше завдання — підготувати ґрунт для розсади. Що додати до ґрунту, щоб рослини отримали всі необхідні поживні речовини та швидко розвивалися.
Щоб розсада в горщиках була здоровою та сильнішою, варто звернути увагу на нітроамофоску — комплексне добриво, що містить азот, фосфор і калій. Воно ідеально підходить для збіднених ґрунтів і часто ефективніше за звичний гній чи селітру.
Експерти садівництва відзначають універсальність нітроамофоски: її можна використовувати для підживлення широкого спектру городніх культур — від молодої розсади огірків, томатів і перцю до часнику.
Переваги цього добрива очевидні. Азот стимулює активний ріст зеленої маси, фосфор забезпечує розвиток кореневої системи, а калій підвищує стійкість рослин до стресів, покращує якість плодів та підтримує водний баланс. Азот швидко засвоюється молодими сіянцями, тоді як калій і кальцій залишаються в ґрунті довше, забезпечуючи тривалу дію.
Таким чином, нітроамофоска не лише готує ґрунт під розсаду, але й забезпечує комплексне живлення, яке позначиться на врожайності та якості майбутніх плодів. Використовуючи це добриво ще взимку, ви закладаєте міцний фундамент для здорової і рясної розсади в новому сезоні.