ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

Як у січні 2026 року підготувати ґрунт для розсади, який дає результат у 5 разів кращий за гній

У січні багато дачників вже починають активно готуватися до нового сезону, і перше завдання — підготувати ґрунт для розсади. Що додати до ґрунту, щоб рослини отримали всі необхідні поживні речовини та швидко розвивалися.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як підготувати ґрунт у січні

Як підготувати ґрунт у січні / © unsplash.com

Щоб розсада в горщиках була здоровою та сильнішою, варто звернути увагу на нітроамофоску — комплексне добриво, що містить азот, фосфор і калій. Воно ідеально підходить для збіднених ґрунтів і часто ефективніше за звичний гній чи селітру.

Експерти садівництва відзначають універсальність нітроамофоски: її можна використовувати для підживлення широкого спектру городніх культур — від молодої розсади огірків, томатів і перцю до часнику.

Переваги цього добрива очевидні. Азот стимулює активний ріст зеленої маси, фосфор забезпечує розвиток кореневої системи, а калій підвищує стійкість рослин до стресів, покращує якість плодів та підтримує водний баланс. Азот швидко засвоюється молодими сіянцями, тоді як калій і кальцій залишаються в ґрунті довше, забезпечуючи тривалу дію.

Таким чином, нітроамофоска не лише готує ґрунт під розсаду, але й забезпечує комплексне живлення, яке позначиться на врожайності та якості майбутніх плодів. Використовуючи це добриво ще взимку, ви закладаєте міцний фундамент для здорової і рясної розсади в новому сезоні.

Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie