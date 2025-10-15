- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 1 хв
Як подбати про тварин у холодний сезон: ветеринари назвали 4 важливі правила
З настанням холодів ветеринари радять власникам тварин бути особливо уважними. Фахівці назвали чотири головні правила, які допоможуть зберегти здоров’я улюбленців.
З настанням холодів і коротких днів домашні тварини потребують особливої уваги. Ветеринарна клініка з Глазго оприлюднила перелік із чотирьох правил, які допоможуть убезпечити улюбленців під час зимових місяців. Поради стосуються як власників тварин, так і всіх, хто може зустріти безпритульних котів чи собак на вулиці.
Про це повідомило видання Express.
Повідець і світловідбивальні аксесуари. Під час сутінок і в темряві собаки та коти гірше помітні й частіше ризикують отримати травми. Тримайте улюбленців на повідку та використовуйте світловідбивальні нашийники чи шлейки — так їх краще видно і вам, і водіям.
Обережно з хімікатами. Антифриз та інші автохімікати зберігайте щільно закритими й у недоступних місцях. Навіть невелика кількість етиленгліколю смертельно небезпечна для котів: отрута швидко всмоктується і ушкоджує нирки та нервову систему. За підозри на ковтання — негайно до ветеринара.
Перевіряйте «теплі схованки». У холод коти шукають затишок у сараях, гаражах і навіть у колісних арках авто. Перш ніж зачиняти двері чи сідати за кермо, огляньте ці місця — це може врятувати життя тварині.
Уникайте посипаних сіллю тротуарів. Такі реагенти можуть подразнювати лапи тварин, викликаючи біль, свербіж і запалення.
Нагадаємо, експерти дали 10 порад, щоб ваш улюбленець залишався здоровим і щасливим восени.