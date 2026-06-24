Як уберегти квартиру від крадіїв під час відпустки: прості дії, які реально працюють

Як захистити квартиру від крадіїв / © pexels.com

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Щоб мінімізувати ризики крадіжки, варто заздалегідь подбати про базові та додаткові заходи безпеки, які ускладнюють доступ до житла та створюють ілюзію присутності господарів, повідомили у Патрульній поліції Києва.

Основні ризики під час відпустки

Крадії зазвичай обирають квартири, де:

тривалий час не видно ознак життя;

відсутнє освітлення у вечірній час;

легко отримати доступ через слабкі замки або вікна;

господарі публічно повідомляють про від’їзд.

Саме тому ключовим завданням є не лише фізичний захист, а й інформаційна обережність.

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Як захистити квартиру перед поїздкою у відпустку

Подбайте про надійні замки та двері

Найперше, на що звертають увагу зловмисники, — вхідні двері. Варто використовувати:

якісні замки з високим рівнем захисту;

додаткові запірні механізми;

двері з антивандальним покриттям.

Навіть просте ускладнення доступу значно знижує ризик проникнення.

Не залишайте «підказок» для злодіїв

Типова помилка — створення очевидних сигналів відсутності:

не залишайте ключі у «зручних» місцях (під килимком, у поштовій скриньці);

не повідомляйте стороннім про точні дати від’їзду;

не публікуйте фото з відпустки в реальному часі.

Зловмисники часто відстежують активність у соцмережах, щоб визначити, коли житло порожнє.

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Створіть ефект присутності вдома

Один із найефективніших способів захисту — імітація того, що квартира не порожня:

використовуйте таймери для світла;

залишайте ввімкнене радіо або телевізор на розклад;

попросіть сусідів забирати пошту або час від часу заходити.

Такі прості дії формують у потенційних злодіїв враження, що вдома хтось є.

Встановіть сигналізацію або відеонагляд

Технічні засоби значно підвищують рівень безпеки:

сигналізація з реагуванням охоронної служби;

камери спостереження;

датчики руху.

Навіть видимі елементи системи часто відлякують злочинців ще до спроби проникнення.

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Захистіть вікна та балкони

Особливо актуально для перших і останніх поверхів:

встановіть решітки або протизламну фурнітуру;

перевірте надійність зачинення вікон;

не залишайте їх у режимі провітрювання.

Попросіть допомоги сусідів

Довіра в будинку — один із найкращих способів профілактики:

сусіди можуть звернути увагу на підозрілих осіб;

періодична присутність створює «живу» активність у під’їзді;

можна залишити контакт для швидкого зв’язку.

Додаткові поради безпеки

застрахуйте майно;

не зберігайте великі суми готівки вдома;

при довгій відсутності перекрийте воду та газ;

перевірте справність дверних замків перед виїздом.

Захист квартири під час відпустки — це комбінація технічних рішень, обережної поведінки та створення ілюзії присутності. Чим більше бар’єрів і невизначеності для злодіїв, тим менший ризик втрати майна.

FAQ

Як захистити квартиру від крадіїв під час відпустки?

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Найкращий підхід — поєднати надійні замки, сигналізацію, імітацію присутності (світло, сусіди) та інформаційну обережність у соцмережах.

Що залишити вдома, щоб не обікрали квартиру?

Рекомендується не залишати вдома цінні речі, великі суми грошей та документи. Найкраще — зберігати їх у безпечних сховищах або банківських сейфах.

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