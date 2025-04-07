Як уберегти ранню картоплю від весняних заморозків: найефективніші та найпростіші способи

Як захистити ранню картоплю від заморозів / © Pixabay

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Навесні картопля та інші овочеві культури потерпають від заморозків, які можуть повністю знищити молоді сходження. Щоб цього не сталося, професійні агрономи дали кілька рекомендацій, які допоможуть захистити городні культури від різких перепадів температури. Розповідаємо, посилаючись на ресурс novyny.live, як уберегти молоду картоплю від весняних заморозків.

Чому весняні заморозки вкрай небезпечні для картоплі

Експерти наголошують, що рання картопля дуже чутлива до різкого похолодання на початку вегетаційного періоду. Навіть короткочасне зниження температури може знищити молоді ніжні пагони.

Після такого стресу культура витратить багато свого ресурсу на відновлення, що вплине на зниження врожаю. Адже всі сили рослини підуть на відновлення наземної частини, а не на зав’язування бульб. До того ж, підмерзла картопля має ослаблений імунітет, тому стає вкрай вразливою до грибкових та інших захворювань.

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Професійні агрономи попереджають: якщо підмерзлі паростки молодої картоплі відновляться, а потім знову замерзнуть, посадження буде втрачено повністю.

Як уберегти ранню картоплю від заморозків навесні: найкращі перевірені способи

Безкаркасне укриття агроволокном. Захисний матеріал треба розстелити на землі, картопля підійматиме його під час свого росту. Краї агроволокна необхідно присипати землею чи покласти на них каміння, щоб захистити посадження від вітру та протягів. Коли стане тепло, треба зробити провітрювання чи взагалі зняти покриття.

Каркасне укриття. Треба встановити металеві чи дерев’яні дуги заввишки до 50 сантиметрів і накрити їх агроволокном. У такий спосіб можна створити мікроклімат, за якого молода картопля пришвидшить своє зростання. У результаті зелена маса культури стане міцнішою, що в рази збільшить її врожайність.

Що робити, якщо рання картопля примерзла: як допомогти їй відновитися

Примерзлу картоплю можна відновити. Професійні агрономи рекомендують обробити ділянку контактним фунгіцидом з умістом міді для профілактики захворювань.

Для позакореневого підживлення необхідно використовувати:

карбамід — 3 кг/га;

сульфат магнію — 2 кг/га.

Інтервал між обробкою картоплі має становити 5-7 днів.

Також експерти рекомендують використовувати для підтримання ранньої картоплі у стресових ситуаціях антистресанти та біостимулятори. Це препарати на основі амінокислот, які підвищуватимуть здатність примерзлої картоплі до швидкого відновлення. Ці засоби продаються в спеціалізованих магазинах і на сайтах.