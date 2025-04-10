Як уберегти улюбленця від кліщів – і що робити, якщо вже вкусили

Як уберегти улюбленця від кліщів. / © Pixabay

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У квітні стартує сезон підвищеної активності кліщів, які становлять загрозу для домашніх котів і собак. Ці малі паразити зазвичай ховаються в траві й легко чіпляються до тварини під час прогулянки, переповзаючи на шерсть і присмоктуючись до судин.

Proslav оприлюднило рекомендації, як уберегти тварин

Після кожної прогулянки власникам слід ретельно оглядати тварину на наявність кліщів. На ранніх етапах їх важко помітити через малі розміри, однак через певний час паразити набираються крові й стають схожими на папілому. Важливо вчасно виявити кліща і видалити, аби попередити зараження, наприклад, хворобою Лайма.

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Найкращий спосіб боротьби – профілактика. У ветеринарних аптеках доступні такі засоби:

краплі;

нашийники;

спреї;

таблетки;

шампуні.

Краплі від кліщів: як діють і що врахувати

Краплі наносяться дозовано на холку тварини. Вони діють поверхнево, не впливаючи на внутрішні органи, але важливо простежити, щоб улюбленець не злизав засіб до його повного вбирання. Також не можна купати тварину протягом двох діб після обробки. Речовина має проникнути в шкіру, накопичитися в сальних залозах і згодом виходити разом із жиром на поверхню.

Основний мінус крапель — їх короткий термін дії: вже через місяць процедуру потрібно повторити.

Популярні краплі в Україні:

Superium Nevertix (для собак);

Elanco (Bayer) Advantix (для собак);

KRKA “Селафорт” (для котів).

Таблетки проти кліщів: швидкість і тривалість дії

Таблетки вважаються дуже ефективними: потрапляючи в кров, вони починають діяти протягом кількох годин. Більшість із них мають жувальну форму, тож тварини легко їх з’їдають.

Плюси таблеток — можливість купати тварину, довготривалий ефект (від 4 до 12 тижнів), захист усього тіла.

Серед мінусів — можливі побічні реакції (свербіж, пронос, блювання) і висока ціна. Перед використанням таблеток обов’язково слід проконсультуватися з ветеринаром.

Найпопулярніші в Україні:

Boehringer Ingelheim NexGard (для собак);

Zoetis “Сімпаріка” (для собак);

Superium “Панацея” (для котів).

Як уберегти улюбленця від кліщів. / © Getty Images

Спрей: миттєвий ефект і ризики

Спреї починають діяти одразу після нанесення. Їх захист триває від тижня до місяця залежно від бренду. Але розпилювати засіб потрібно дуже обережно — неправильне застосування може зашкодити і тварині, і власнику. Також спрей швидко витрачається.

Популярні спреї:

Superium “Спрей” (для котів і собак);

Palladium Extra Safe (для котів і собак);

Beaphar Spot (для собак).

Нашийник — як додатковий захист

Як доповнення до основного засобу можна використовувати спеціальний нашийник. Він починає діяти через кілька днів після надягання та захищає переважно область шиї й голови. Однак такий засіб не підходить для маленьких тварин, вагітних або годуючих.

Правильний вибір і поєднання препаратів допоможуть зберегти здоров’я вашого улюбленця протягом усього сезону активності кліщів.

Що робити, якщо тварину вкусив кліщ

Укус кліща може бути небезпечним для тварини, тому важливо знати, як діяти в такій ситуації. Серед тривожних симптомів після укусу — підвищення температури, млявість, відмова від їжі та води, а також поява крові в сечі. У таких випадках потрібно негайно вжити заходів.

Як витягнути кліща за допомогою пінцета

Перш ніж починати процедуру, слід обов’язково надіти рукавички та обробити інструменти спиртом або антисептиком. Пінцет має бути з тонкими кінчиками, щоб не розчавити паразита.

Алгоритм дій:

затисніть кліща біля основи ближче до шкіри;

повільно тягніть його вгору без ривків;

не можна обертати чи різко виривати, щоб у шкірі не залишилася частина тіла паразита.

Видалення кліща за допомогою нитки

Попередньо обробіть нитку антисептиком. Зав’яжіть вузол біля основи кліща так, щоб залишити два зручних кінці для тримання. Потім, обережно розхитуючи паразита в різні боки, тягніть його вгору. Скручувати нитку не слід.

Використання тік-твістера

Цей спеціальний інструмент схожий на зігнуту виделку з двома зубцями. Він дозволяє видалити кліща викручуючими рухами. Розмір інструмента обирається залежно від розміру самого паразита.

Як уберегти собаку від кліщів. / © Unsplash

Чого не варто робити

Ветеринари не рекомендують використовувати олію для видалення кліщів. Це може призвести до того, що паразит перед смертю випустить токсини і інфікує тварину.

Якщо частина кліща залишилась у шкірі

У такому випадку бажано звернутися до ветеринара. Якщо ж це неможливо, залишки можна обережно видалити вдома. Для цього знадобиться тонкий пінцет або голка. Перед використанням інструменти слід продезінфікувати, а саму процедуру виконувати в рукавичках.

Пінцетом залишки паразита потрібно захопити й обережно викручувати.

Голкою діють так, як при видаленні скалки — обережно, намагаючись не залишити нічого всередині.

Якщо кліщ залишиться в шкірі, він згодом сам відпаде, але за цей час може передати інфекцію. Тому краще не зволікати з видаленням.

Що робити після вилучення кліща

Паразита не рекомендується одразу викидати. Його можна відвезти до ветклініки для перевірки — це допоможе призначити вчасне лікування, якщо кліщ був носієм хвороби.

На які симптоми варто звернути увагу після укусу

набряк у місці укусу;

розчесані ділянки до крові;

ускладнене дихання чи кашель;

випадіння шерсті;

підвищена спрага або повна відмова від їжі й води.

У разі появи таких ознак — терміново зверніться до ветеринара.

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