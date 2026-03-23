ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
2 хв

Як українською назвати зелену цибулю: таких слів ви точно не знали

Звичайна зелена цибуля має значно більше назв, кожне слово відображає частинку історії та культури. Відкриваючи такі нюанси, ми не лише збагачуємо словниковий запас, а й краще відчуваємо красу української мови.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як українською назвати зелену цибулю

Як українською назвати зелену цибулю / © Freepik

Українська мова значно багатша на різноманітні лексеми, ніж ми звикли думати. У різних регіонах і в різні часи для позначення зеленої цибулі використовували до десяти слів, деякі з них сьогодні майже забуті.

Найпоширеніша назва — не єдина

  • «Зелена цибуля» — це сучасний узагальнений варіант, який зрозумілий усім. Проте в народній мові існували більш точні або образні назви, що описували вигляд, смак чи стадію росту рослини.

  • «Цибуля-перо» — малознаний, але автентичний варіант. Це слово походить від зовнішнього вигляду рослини. Тонкі зелені стебла нагадують пір’я, звідси й назва. Вона доволі логічна і навіть зараз іноді використовується в усному мовленні.

  • «Пір’як» — давня назва. Цікавий народний варіант, який напряму пов’язаний із формою зелених пагонів. Вживався в окремих регіонах і має дуже образне звучання.

  • «Зеленина». У деяких говірках так могли називати не лише цибулю, а й іншу їстівну зелень. Проте в контексті кухні це слово інколи використовувалося саме для молодої цибулі.

  • «Цибулька». Зменшено-пестлива форма, яка часто означала молоду, ніжну рослину, що ще не сформувала велику цибулину.

Чому існує так багато назв

Різноманіття слів пояснюється просто: українська мова формувалася в різних регіонах, і кожен із них додавав свої особливості. Люди називали рослини так, як їм було зручно — за формою, кольором або способом використання.

Крім того, раніше було важливо розрізняти стадії росту: молода цибуля, зелень, сформована цибулина — усі ці етапи могли називати по-різному.

Чи можна використовувати ці слова сьогодні

Більшість із цих назв не є офіційними, але вони додають мовленню колориту й глибини. Їх можна використовувати:

  • у художніх текстах;

  • у блогах і кулінарних описах;

  • у своєму мовленні для стилізації.

Це чудовий спосіб зробити мову живішою і цікавішою.

Дата публікації
Кількість переглядів
282
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie