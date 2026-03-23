Як українською назвати зелену цибулю: таких слів ви точно не знали

Українська мова значно багатша на різноманітні лексеми, ніж ми звикли думати. У різних регіонах і в різні часи для позначення зеленої цибулі використовували до десяти слів, деякі з них сьогодні майже забуті.

Найпоширеніша назва — не єдина

«Зелена цибуля» — це сучасний узагальнений варіант, який зрозумілий усім. Проте в народній мові існували більш точні або образні назви, що описували вигляд, смак чи стадію росту рослини.

«Цибуля-перо» — малознаний, але автентичний варіант. Це слово походить від зовнішнього вигляду рослини. Тонкі зелені стебла нагадують пір’я, звідси й назва. Вона доволі логічна і навіть зараз іноді використовується в усному мовленні.

«Пір’як» — давня назва. Цікавий народний варіант, який напряму пов’язаний із формою зелених пагонів. Вживався в окремих регіонах і має дуже образне звучання.

«Зеленина». У деяких говірках так могли називати не лише цибулю, а й іншу їстівну зелень. Проте в контексті кухні це слово інколи використовувалося саме для молодої цибулі.

«Цибулька». Зменшено-пестлива форма, яка часто означала молоду, ніжну рослину, що ще не сформувала велику цибулину.

Чому існує так багато назв

Різноманіття слів пояснюється просто: українська мова формувалася в різних регіонах, і кожен із них додавав свої особливості. Люди називали рослини так, як їм було зручно — за формою, кольором або способом використання.

Крім того, раніше було важливо розрізняти стадії росту: молода цибуля, зелень, сформована цибулина — усі ці етапи могли називати по-різному.

Чи можна використовувати ці слова сьогодні

Більшість із цих назв не є офіційними, але вони додають мовленню колориту й глибини. Їх можна використовувати:

у художніх текстах;

у блогах і кулінарних описах;

у своєму мовленні для стилізації.

Це чудовий спосіб зробити мову живішою і цікавішою.