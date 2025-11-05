Як українською називаються «катишки» на одязі

«Катишки» українською

Слово «катишки», яке широко вживається у розмовній мові для позначення дрібних грудочок волокон, що з’являються на тканині, є калькою з російської мови і вважається русизмом. Для чистоти та милозвучності української мови варто використовувати питомі слова-відповідники.

Катишки: як правильно українською замінити російську кальку

Радіоведуча Ольга Багній роз’яснює, що для позначення збитих волокон на одязі слід використовувати питоме українське слово «ковтунці», а не російську кальку «катишки».

Цей варіант є найбільш поширеним, нормативним і рекомендованим для вживання. Він означає невеликі збиті жмутики волокон, які утворюються на трикотажі, вовняних виробах, пальтах та іншій тканині внаслідок тертя.

В українській мові існують і інші влучні нормативні слова, які коректно описують ці невеликі, але небажані утворення на поверхні текстильних виробів:

Ковтунчики. Це зменшувально-пестлива форма від основного слова «ковтунці», яку можна використовувати в більш неформальному контексті.

Ковтики. Це слово також часто виступає як синонім до «ковтунці», особливо в деяких діалектах.

Балабушки. Це слово також зафіксовано у словниках як можливий відповідник, хоча його вживання в контексті дефектів тканини є менш поширеним, ніж «ковтунці».

Приклади коректного вживання слова

«Стара хустка, геть вицвіла і вкрита дрібними ковтунцями, ледве трималася на її посивілій голові».

«Мати зітхнула, розглядаючи рукави свого святкового кожуха — на них вже з’явилися негарні ковтунці від частого носіння».

Хоча слово «ковтунці» стосується переважно тканини, в українській мові корінь «ковт-» також використовується, коли йдеться про збиту шерсть (наприклад, у тварин). «Пес цілу зиму провів надворі, його шерсть збилася в грубі ковтуни, аж бідному боляче було доторкнутися».