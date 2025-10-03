Як українською сказати "бегущая строка": відповідь знають не всі

© pixabay.com

Чимало українців не знають, як правильно перекласти словосполучення «бегущая строка».

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що «активні дієприкметники — це справді проблема», та розповів, як правильно українською мовою сказати цей вираз.

«Не „бігучий рядок“ чи „біжучий“, а „рухомий рядок“», — зазначав він.

Якщо йдеться про пристрій, на табло якого зображено рухомий рядок, то його правильно називати «суфлером» чи «телесуфлером».

Потрібно шукати не буквальний переклад російських словосполучень, а знаходити власні відповідники, зазначив мовознавець.

