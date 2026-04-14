Лайфгаки для пасажирів

Біль або закладеність у вухах під час авіаперельотів є однією з найпоширеніших проблем серед пасажирів. Причина полягає у різких перепадах атмосферного тиску, коли організм не встигає швидко його вирівняти. У результаті виникає дискомфорт, особливо під час зльоту та посадки.

Мандрівники поділилися простими способами, які допомагають зменшити неприємні відчуття в Тhreads.

Один із найефективніших методів — маневр Вальсальви. Для цього потрібно глибоко вдихнути, затиснути ніс, закрити рот і обережно видихнути через ніс. Така дія допомагає вирівняти тиск у середньому вусі.

Також пасажирам радять під час польоту жувати жуйку або смоктати льодяники. Це стимулює ковтання, що сприяє природному регулюванню тиску. Аналогічний ефект дають часті ковтальні рухи та позіхання.

Деякі мандрівники використовують навушники з шумозаглушенням або спеціальні беруші, які зменшують відчуття тиску та роблять переліт комфортнішим. Корисною звичкою також є пиття води маленькими ковтками — це додатково активує роботу слухової труби.

Фахівці та досвідчені пасажири наголошують: під час зльоту та посадки краще не спати. Саме в ці моменти тиск змінюється найшвидше, і організму потрібно активно ковтати або рухати щелепою для його вирівнювання. Під час сну ці процеси уповільнюються, що може посилити закладеність або біль у вухах.

Такі прості лайфгаки допомагають значно легше переносити авіаперельоти та уникати неприємного дискомфорту.