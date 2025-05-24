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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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22
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Як уникнути гнилі на цибулі: поради для весняної посадки

Експерти назвали прості рішення, які врятують урожай.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Цибуля

Цибуля / © Pixabay

Багато городників стикаються з проблемою гнилої цибулі просто на грядці. Причиною часто є типові помилки при вирощуванні, яких можна уникнути, якщо дотримуватись базових рекомендацій.

Про це пише Ukr.Media.

Найпоширеніша помилка — неправильний вибір ділянки для посадки. Цибулю не можна садити після картоплі, петрушки чи цибулі, адже ці рослини виснажують ґрунт і залишають у ньому патогени. Натомість корисно садити цибулю після огірків, гороху або кабачків, які збагачують землю азотом.

Ще одна помилка — надто глибока посадка. Цибулину не варто заглиблювати більше ніж на 3 см: нестача кисню може спричинити гниття. Шийка рослини повинна трохи виступати над землею.

Перед висадкою сіянку бажано прогріти впродовж 8 годин при температурі +40°C, щоб знищити спори грибка.

Якщо пір’я починає передчасно жовтіти, це може бути ознакою браку азоту або ураження шкідниками. У такому разі допоможе полив розчином нашатирного спирту (1 ст. ложка на 10 літрів води). Цей розчин не лише відлякує цибулеву муху, а й підживлює ґрунт.

Дачники також попереджають про надмірне використання гною. Органічні добрива краще вносити восени, щоб вони встигли розкластися. На етапі формування цибулин слід відмовитися від азотних добрив і використовувати фосфорно-калійні суміші.

Для боротьби з грибковими захворюваннями застосовується бордоська рідина. Її наносять на цибулю й землю навколо. Обробку слід припинити за два тижні до збору врожаю, щоб уникнути накопичення міді в продуктах.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим найкраще підживити виноград навесні, щоб отримати рекордний урожай.

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