Як уникнути катастрофи в банках: оцет, який краще не використовувати

Який оцет не підходить для закруток / © unsplash.com

Для маринування овочів найоптимальніший — 9% оцет.

Продукти з низькою кислотністю, наприклад 4–5%, не витримають тривалого зберігання: такі заготовки доведеться спожити протягом кількох днів. Тому завжди перевіряйте відсоток кислотності на етикетці.

Найчастіше господині обирають столовий дистильований оцет. Популярний також яблучний: він м’якший на смак і менш прозорий.

Білий винний оцет містить менше кислоти, тому більше підходить для салатів, аніж для консервації. Менш розповсюджені, але цікаві варіанти — червоний винний, бальзамічний та рисовий оцет.

Отже, для домашніх закруток завжди обирайте 9% оцет — він забезпечить надійність і тривале зберігання ваших заготовок.