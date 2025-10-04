ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
1 хв

Як уникнути катастрофи в банках: оцет, який краще не використовувати

Під час консервації овочів оцет — незамінний компонент. Він не лише оберігає ваші заготовки від шкідливих бактерій, а й значно продовжує їхній термін зберігання. Втім, успіх закруток залежить від правильного вибору виду оцту та його концентрації.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який оцет не підходить для закруток

Який оцет не підходить для закруток / © unsplash.com

Для маринування овочів найоптимальніший — 9% оцет.

Продукти з низькою кислотністю, наприклад 4–5%, не витримають тривалого зберігання: такі заготовки доведеться спожити протягом кількох днів. Тому завжди перевіряйте відсоток кислотності на етикетці.

Найчастіше господині обирають столовий дистильований оцет. Популярний також яблучний: він м’якший на смак і менш прозорий.

Білий винний оцет містить менше кислоти, тому більше підходить для салатів, аніж для консервації. Менш розповсюджені, але цікаві варіанти — червоний винний, бальзамічний та рисовий оцет.

Отже, для домашніх закруток завжди обирайте 9% оцет — він забезпечить надійність і тривале зберігання ваших заготовок.

Дата публікації
Кількість переглядів
329
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie