- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 329
- Час на прочитання
- 1 хв
Як уникнути катастрофи в банках: оцет, який краще не використовувати
Під час консервації овочів оцет — незамінний компонент. Він не лише оберігає ваші заготовки від шкідливих бактерій, а й значно продовжує їхній термін зберігання. Втім, успіх закруток залежить від правильного вибору виду оцту та його концентрації.
Для маринування овочів найоптимальніший — 9% оцет.
Продукти з низькою кислотністю, наприклад 4–5%, не витримають тривалого зберігання: такі заготовки доведеться спожити протягом кількох днів. Тому завжди перевіряйте відсоток кислотності на етикетці.
Найчастіше господині обирають столовий дистильований оцет. Популярний також яблучний: він м’якший на смак і менш прозорий.
Білий винний оцет містить менше кислоти, тому більше підходить для салатів, аніж для консервації. Менш розповсюджені, але цікаві варіанти — червоний винний, бальзамічний та рисовий оцет.
Отже, для домашніх закруток завжди обирайте 9% оцет — він забезпечить надійність і тривале зберігання ваших заготовок.