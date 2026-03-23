Як упорядкувати холодильник, щоб тримати їжу свіжою

Холодильник / © pexels.com

Холодильник — це не просто шафа для їжі. Він влаштований так, що у різних відсіках різні температури, а тому неправильна організація його вмісту може призвести до псування харчових продуктів.

Спеціалістка Австралійського інституту безпеки продуктів харчування Мішель Бозевська, розкрила секрети зберігання їжі.

Для початку експертка пропонує встановити температуру на рівні чотирьох градусів.

На цій полиці краще розміщувати залишки готової їжі — подалі від сировини, щоб зменшити ризик перехресного забруднення.

Також у верхній частині варто зберігати яйця. Хоча більшість з нас звикли, що цей продукт розміщується на бічних дверях, краще їх таки перекласти.

Нижня полиця

Це місце має бути зарезервоване для сирих м’ясних виробів, таких як курка, фарш, риба, баранина або яловичина.

Дверцята

Молоко або будь-який молочний продукт можна зберігати на дверях холодильника.

Сири та молочні продукти краще класти вище.

Загальне відділення

Якщо ваш холодильник має два відділи, або хоча б два окремих ящики, то експертка рекомендує розділити фрукти та овочі.

Застеліть відсіки для фруктів й овочів паперовими рушниками або газетами

Не тримайте фрукти й овочі в продуктових торбинках — так вони швидше зіпсуються.

Час від часу виймайте знімні полиці холодильника й замочуйте їх у теплій воді, змішаній із засобом для миття посуду.

Витріть усі липкі банки.

