Як врятувати аґрус від борошнистої роси: корисні поради, які реально працюють

Як захистити аґрус від борошнистої роси

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Чим небезпечна борошниста роса для кущів аґрусу

Хвороба може в рази знизити урожайність кущів.

Призводить до послаблення куща, через що він може засохнути.

Не дає рости молодим пагонам.

Знижує імунітет рослини до інших хвороб і морозів, уражений кущ може не пережити зиму.

Якщо ягоди уражені хворобою повністю, то стають непридатними для вживання.

Як боротися з борошнистою росою: ефективні методи

Якщо ви надаєте перевагу хімічним препаратам, то фунгіциди будуть найкращим рішенням. Оброблення кущів цими засобами треба проводити в суху, безвітряну погоду, краще вранці чи ввечері. Інтервал між процедурами має становити 10–14 днів, особливо якщо ураження серйозне. За 2–3 тижні до збирання ягід хімічні препарати використовувати не можна.

Якщо ягоди вже дозрівають або ви не хочете використовувати хімічні засоби, є біопрепарати, які продаються у спеціалізованих магазинах. Вони знищують борошнисту росу, але цілком безпечні для людини, мікрофлори й рослин. Їх треба застосовувати частіше — раз на тиждень.

Народні засоби від борошнистої роси, які реально працюють

Такі методи найкраще застосовувати, коли хвороба щойно з’явилася і для профілактики.

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Сода й господарське мило. Треба взяти 10 літрів води, 50 грамів харчової соди й 50 грамів натертого господарського мила. Все ретельно перемішати до повного розчинення та обприскати кущі аґрусу.

Настій попелу. На 10 літрів води треба брати склянку деревного попелу. Розчин треба настоювати 24 години, а потім обробляти кущі.

Розчин марганцівки. Необхідно зробити слабкий розчин ледь рожевого кольору та обприскати ним кущі аґрусу для профілактики.

Профілактика — головна зброя проти борошнистої роси

Щоб кущі аґрусу не хворіли, необхідно завчано про це подбати. Досвідчені садівники дають кілька простих рекомендацій стосовно профілактичного догляду за аґрусом:

Необхідно регулярно обрізати кущі, щоб повітря вільно циркулювало між пагонами.

Треба одразу видаляти сухі й уражені хворобами гілки.

Аґрус не любить, коли багато вологи чи застоюється вода, тому за цим треба слідкувати, щоб не допустити перезволоження, особливо в прохолодну погоду.

Восени необхідно обов’язково обробляти кущі аґрусу фунгіцидами та перекопувати й мульчувати навколо них ґрунт.

Не варто забувати про вчасне підживлення, адже сильні рослини рідше хворіють.