Як урятувати улюблений білий одяг від жовтих плям поту: дієві засоби, перевірені часом

Поява жовтих слідів на білому одязі — це найнадокучливіша проблема в літню спеку. Піт та дезодоранти залишають уїдливі плями на тканині, які не зникають навіть після кількаразового прання. Але не поспішайте викидати улюблені речі, адже існують перевірені бюджетні способи, які допоможуть повернути бездоганний білий колір вашим футболкам, сорочкам і блузам.

Сода та перекис водню. Змішайте харчову соду й перекис водню у рівних пропорціях, нанесіть суміш на пляму. Через 30 хвилин виперіть річ у звичному режимі. Цей спосіб ідеально підходить для білого одягу, жовтизна зникає повністю, наче й не було.

Лимонний сік і сіль. Вичавіть сік половини лимона безпосередньо на забруднену ділянку, посипте сіллю та легенько потріть. Залиште засіб на годину, щоб відпрацював, після чого виперіть чи просто ретельно виполощіть.

Аспірин. Потовчіть дві таблетки аспірину, розчиніть у невеликій кількості води й нанесіть на забруднені місця. Через 60 хвилин виперіть одяг у пральній машинці. Результат вас приємно здивує, від жовтизни та інших плям не залишиться жодного сліду.

Замочування в оцтовому розчині. Змішайте воду з оцтом у рівних частинах, занурте одяг у розчин на годину. Потім виперіть, як зазвичай. Це м’який, але дієвий спосіб, який буде ідеальним для делікатних тканин.