Як утеплити вікна перед зимою: що потрібно зробити для збереження тепла в оселі

Утеплення вікон

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З наближенням зимових холодів питання ефективного збереження тепла в будинку стає першочерговим завданням. Навіть за умови безперебійної роботи опалювальних приладів у кімнатах може зберігатися неприємна прохолода. Основним джерелом таких тепловтрат найчастіше стають віконні конструкції, адже через зношені ущільнювачі, мікротріщини в монтажних швах або розгерметизовані стики скла тепле повітря швидко залишає приміщення, а холодне вільно проникає всередину.

Своєчасна та грамотна підготовка вікон до морозів дозволяє суттєво підвищити температуру в оселі й уникнути зайвих витрат на додатковий обігрів без коштовної заміни всієї віконної системи. Більшість ізоляційних процедур цілком реально виконати власноруч.

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Звідки дме холод: виявляємо протяги та готуємо рами до утеплення

Будь-які роботи з герметизації починають із точного визначення осередків, крізь які холод потрапляє в кімнату. Ретельному огляду підлягають перш за все стики між віконною рамою та стінами, зони під підвіконням, місця прилягання скла до рами, а також кути віконного отвору.

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Для безпечного виявлення непомітних протягів використовують тонку смужку звичайного паперу. Її повільно проводять уздовж периметра зачиненої стулки — у місцях проходження повітряного потоку папір починає відхилятися.

Після виявлення проблемних ділянок усі поверхні ретельно готують до герметизації. Віконні рами та стики очищають від бруду, пилу й залишків старих ізоляційних матеріалів, після чого обов’язково знежирюють і повністю висушують, оскільки на вологу або забруднену основу жоден герметик чи ущільнювач не ляже належним чином.

Що робити, якщо дме з пластикового вікна

Навіть найякісніші та найщільніші пластикові вікна з часом починають пропускати холод, адже їхні деталі поступово зношуються від щоденного використання.

Найчастіше причиною тепловтрат стає контурний гумовий ущільнювач. Якщо гума втратила свою еластичність, деформувалася або вкрилася тріщинами, її просто замінюють на новий шар, який обов’язково має точно відповідати марці вашого віконного профілю.

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Паралельно з заміною гуми обов’язково проводять регулювання фурнітури. За допомогою спеціальних регулювальних болтів-ексцентриків (цапф), розташованих на бічних гранях стулки, збільшують щільність її притискання до рами. Цю процедуру виконують із особливою обережністю: самостійно надмірно затягувати механізми не варто, оскільки це може лише прискорити зношування нового ущільнювача та пошкодити сама фурнітуру.

Як усунути щілини в старих дерев’яних рамах

Дерев’яні конструкції мають властивість змінювати свою геометрію під впливом сезонних коливань вологості та температури, що призводить до утворення відчутних зазорів.

Для відновлення герметичності стулки по всьому периметру наклеюють спеціальний самоклейний ущільнювач із гуми чи піноматеріалу, підбираючи його товщину таким чином, щоб вікно зачинялося вільно й без зайвого зусилля. Не менш важливою є герметизація посадкового місця скла, проміжки між склом і дерев’яною рамкою заповнюють прозорим силіконовим або акриловим віконним герметиком, що повністю перекриває шлях холодним протягам.

Використання традиційної малярної стрічки або паперу розглядається лише як тимчасовий захід. Подібні матеріали не забезпечують довготривалого захисту на всю зиму, а під час весняного демонтажу клейкий шар може пошкодити фарбу або лак на деревині.

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Теплозберігальна плівка та захист від конденсату

Ефективним способом додатково знизити тепловтрати є монтаж спеціальної теплозберігальної плівки безпосередньо на віконне скло. Цей матеріал утворює нерухомий повітряний прошарок між приміщенням і шибкою, який працює за принципом додаткової камери склопакета й суттєво зменшує тепловіддачу. Купуючи плівку, важливо переконатися, що вона призначена саме для віконного скління, а не для захисту від сонця, а наклеювати її слід суворо за інструкцією виробника й лише на ретельно вимите скло. При цьому варто пам’ятати, що така плівка виступає лише додатковим бар’єром і не зможе компенсувати несправну фурнітуру чи наскрізні щілини в монтажних швах.

Після якісної герметизації вікон у кімнаті неодмінно змінюється циркуляція повітря. Щоб уникнути накопичення вологи, появи крапель конденсату на холодному склі та подальшого розвитку грибка чи цвілі, приміщення необхідно регулярно провітрювати й підтримувати справну вентиляцію. Якщо ж конденсат з’являється постійно, потрібно додатково перевірити рівень вологості, роботу вентиляційних каналів і температуру поверхонь біля вікна. Також важливо стежити, щоб щільні штори чи довгі гардини не перекривали вільний рух теплого повітря від радіаторів опалення до шибок.

Усі підготовчі та ремонтні роботи найзручніше проводити восени в суху й відносно теплу погоду. За таких умов зручніше очищати поверхні, а герметики та клеючі матеріали зберігають свої найкращі властивості й правильно застигають.

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