Як утеплити вікна й двері без ремонту: ефективні способи зберегти тепло

Утеплення вікон. Фото: Венкон

Реклама

Під час відключень світла та опалення в Україні особливо актуальним стало питання збереження тепла. Значна його частина втрачається саме через вікна та вхідні двері — за різними оцінками, від 20 до 40% усіх тепловтрат. Водночас зменшити втрати тепла можна без дорогого ремонту — достатньо правильно утеплити віконні та дверні конструкції власноруч.

ТСН.ua зібрав рекомендації фахівців щодо утеплення дверей та вікон.

Як утеплити вікна та двері

Ущільнювачі для вікон і дверей

Один із найпростіших і водночас ефективних способів боротьби з протягами — ущільнювальні стрічки. Вони мають еластичну структуру й різний профіль (Т-, Е-, Р-, D-подібний), що дає змогу підібрати варіант під конкретні щілини.

Реклама

Ущільнювачі використовують для герметизації місць прилягання дверного полотна до коробки та віконної стулки до рами. Це зменшує проникнення холодного повітря, вологи й опадів, а також помітно знижує рівень шуму з вулиці.

Для дерев’яних і пластикових вікон зазвичай обирають вироби з ПВХ, гуми або силікону. Для вхідних дверей краще підходять гумові або каучукові профілі. Монтаж не потребує спеціальних навичок — існують самоклеючі, пазові та варіанти під клей.

Теплозахисна плівка для скла

Чимало тепла виходить саме через скло. Розв’язати цю проблему допомагає енергозберігаюча плівка, яка знижує тепловтрати та створює бар’єр для холоду.

Якщо спеціальної плівки немає, її можна замінити поліетиленовою або пухирчастою. Для різних умов використовують матеріал різної щільності: 100–150 мкм підійде для балконів, а 200 мкм — для одинарних вікон у квартирах чи приватних будинках. Плівку фіксують або на клейову основу, або за допомогою малярної стрічки.

Реклама

Окрема перевага — підвищення міцності скла. У разі вибухової хвилі уламки не розлітаються, що є важливим фактором безпеки в умовах війни.

Тепловідбивний екран

Для утеплення металевих або броньованих дверей добре підходить тепловідбивний екран. Його кріплять із внутрішнього боку дверей або на віконні укоси. Матеріал відбиває тепло назад у приміщення й працює як додатковий ізоляційний шар між житлом і холодом ззовні.

Поролон і спінений поліетилен

Газонаповнені полімери — ще один доступний варіант утеплення. Поролон і спінений поліетилен мають низьку теплопровідність, добре прилягають до поверхонь і підходять для ущільнення дверних притворів.

Матеріал наклеюють по периметру дверної коробки або рами старих дерев’яних вікон. Він ефективно прибирає протяги, але має обмежений термін служби — у середньому 2–3 роки, після чого потребує заміни.

Реклама

Оббивка вхідних дверей

Для квартир, де вхідні двері виходять у під’їзд або тамбур, актуальною залишається оббивка дверей. Вона не лише зменшує тепловтрати, а й покращує шумоізоляцію та маскує зовнішні дефекти полотна.

Оббивку виконують із вінілісшкіри, шкірозамінника, повсті або текстилю. Такий спосіб служить від 5 до 10 років, однак для приватних будинків він менш ефективний — матеріали не розраховані на сильний мороз і опади.

Монтажна піна

Для великих щілин, порожнин і швів незамінною є монтажна піна. Її використовують для утеплення стиків між вікном і підвіконням, укосами та стіною. Найкращий результат дає піна високої щільності, яка після застигання не пропускає повітря.

Сучасні пінополіуретанові герметики бувають морозо-, волого- та вогнестійкими, що дає змогу підібрати варіант під конкретні умови. Для роботи знадобиться лише спеціальний пістолет.

Реклама

Герметики для швів і стиків

Коли йдеться про пластикові вікна та балконні двері, ефективним рішенням стають герметики. Вони еластичні, стійкі до вологи, ультрафіолету й перепадів температур.

Залежно від основи, використовують силіконові, акрилові, каучукові або поліуретанові склади. Силікон підходить для дрібних щілин, поліуретан — для навантажених швів, каучук — для дверних коробок. Термін служби таких матеріалів коливається від 3 до 15 років.

Фахівці радять поєднувати кілька способів утеплення. Наприклад, дверне полотно можна ізолювати спіненим поліетиленом, а зазори між коробкою та стіною — заповнити монтажною піною. Для вікон ефективно працює комбінація теплозахисної плівки, герметика для швів і тепловідбивного екрана на укосах.

Лайфгак з пухирчастою плівкою

Для бюджетного утеплення вікон фахівці радять використовувати пухирчасту пакувальну плівку. Такий спосіб дозволяє зменшити тепловтрати через скло та краще зберігати тепло в оселі в холодний період.

Реклама

Для роботи знадобляться лише пухирчаста плівка, ножиці та пульверизатор із водою. Це один із найдешевших варіантів утеплення: вартість пакувальної плівки з бульбашками стартує приблизно від 20 гривень.

Спочатку листи плівки приміряють до вікна та обрізають за розміром так, щоб вони повністю закривали скло й щільно прилягали до його країв. Фахівці радять обирати плівку з більшими бульбашками — вона краще утримує тепло і водночас пропускає більше світла.

Далі скло рівномірно зволожують водою з пульверизатора. Пухирчасту плівку притискають до вікна бульбашками до скла, а гладкою стороною — назовні. Завдяки волозі плівка добре тримається без додаткових кріплень.

У разі, якщо плівка погано фіксується, до води можна додати невелику кількість гліцерину або закріпити краї двостороннім скотчем. Навесні плівку легко зняти — скло при цьому залишається чистим і без слідів.

Реклама

Таким способом можна утеплити не лише вікна, а й двері зі скляними вставками, які також часто стають джерелом втрат тепла.

Нагадаємо, з настанням холодів і перебоями з теплопостачанням українці дедалі частіше шукають альтернативні способи зігріти помешкання. Один із найпоширеніших — використання газової плити або духовки для обігріву. Фахівці відповіли, чи є безпечним цей метод.