Як утеплити вхідні металеві двері: корисний лайфгак

Як утеплити металеві двері

Проблема промерзання вхідних дверей у холодну пору року знайома багатьом власникам заміських будинків та дач. Особливо це стосується старих, нетеплоізольованих металевих конструкцій, які в умовах низьких температур починають покриватися шаром криги з внутрішньої сторони. Але існує просте, недороге та високоефективне рішення, яке дозволяє уникнути кардинальних та дорогих змін.

Історія проблеми

Найпростіші металеві двері, які часто встановлюють на господарських приміщеннях, абсолютно не пристосовані для захисту від холоду. Їхня суцільна металева конструкція, без жодного внутрішнього утеплення, працює як місток холоду. З настанням морозів внутрішня поверхня дверей швидко промерзає і вкривається кригою.

Початкові ідеї щодо утеплення були складними: свердління отворів для заповнення внутрішнього простору ватою чи піною, або навіть часткове відрізання металу болгаркою для доступу всередину. Однак ці варіанти вимагали багато зусиль, часу і не гарантували естетичного результату.

Як утеплити двері: несподіване та ефективне рішення

За словами автора каналу Наша дача, вихід був знайдений випадково під час візиту до будівельного гіпермаркету. Ідеальним матеріалом, який швидко і просто вирішив проблему, виявився спінений каучук. Спінений каучук — це еластичний, самоклейкий ущільнювач, який широко використовується для тепло- та шумоізоляції.

Як утеплити двері спіненим каучуком

Процес утеплення є надзвичайно простим і не вимагає спеціальних навичок, що дозволяє виконати його власноруч:

Першим кроком є придбання спіненого каучуку в рулонах. Товщину слід обирати, виходячи з кліматичних умов та ступеня промерзання дверей (у даному випадку був використаний матеріал товщиною 1 см).

Спінений каучук має самоклейку основу. Для початку роботи достатньо просто зняти захисну плівку зі зворотного боку матеріалу.

Утеплювач повністю покривається на внутрішню, металеву поверхню дверей. Завдяки самоклейкій основі, цей процес є дуже швидким і легким; навіть удвох він займає мінімальний проміжок часу.

В результаті, двері отримують ефективний теплоізоляційний шар, здатний запобігти промерзанню. За словами експерту, після наклеювання шару каучуку завтовшки 1 см, господарі жодного разу за два роки не побачили появи криги на внутрішній стороні дверей. Навіть такий тонкий шар утеплювача (1 см) ефективно тримає різницю температур, запобігаючи промерзанню.

Сам спінений каучук є м’яким матеріалом, який може легко пошкодитися. Для захисту та естетичного вигляду поверх нього можна наклеїти декоративну текстурну плівку. Хоча це не є обов’язковим, плівка забезпечує додатковий захист від механічних пошкоджень та покращує зовнішній вигляд дверей.