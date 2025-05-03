Як в давнину українці називали останній місяць весни: колись він був не "травнем"

Чому місяць травень має таку назву і як він колись називався / © Фото з відкритих джерел

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За інформацією, оприлюдненою на сайті Метеостанції Рівне, в низці європейських держав п’ятий місяць року відомий під назвою “май”, що бере свій початок від імені Майї — богині родючості та весняного оновлення природи в італійській міфології.

У деяких українських регіонах, під впливом польської мови, у минулому використовувалася назва “май” для травня. Це також було підтверджено в одному з виступів на каналі Лариси Іроденко, де фахівець з української культури та історії Андрій Василів поділився інформацією про найстаріші назви місяців в Україні.

Водночас у давнину значно частіше використовувалася назва “ярець”, що походить від імені бога Сонця Ярила.

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Цей термін вживався для позначення п’ятого місяця весни до того, як усталилося слово “травень”, яке виникло від уявлення про розквіт трав і закріпилося в українській мові до сьогодні.