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Як в давнину українці називали останній місяць весни: колись він був не "травнем"
Із прадавніх часів український народ надавав кожному місяцю року унікальні назви, сповнені змісту та символізму — не став винятком і травень.
За інформацією, оприлюдненою на сайті Метеостанції Рівне, в низці європейських держав п’ятий місяць року відомий під назвою “май”, що бере свій початок від імені Майї — богині родючості та весняного оновлення природи в італійській міфології.
У деяких українських регіонах, під впливом польської мови, у минулому використовувалася назва “май” для травня. Це також було підтверджено в одному з виступів на каналі Лариси Іроденко, де фахівець з української культури та історії Андрій Василів поділився інформацією про найстаріші назви місяців в Україні.
Водночас у давнину значно частіше використовувалася назва “ярець”, що походить від імені бога Сонця Ярила.
Цей термін вживався для позначення п’ятого місяця весни до того, як усталилося слово “травень”, яке виникло від уявлення про розквіт трав і закріпилося в українській мові до сьогодні.