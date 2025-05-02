Як очистити водопроводну воду в домашніх умовах для пиття без фільтру / © unsplash.com

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Насправді це так — існує давній домашній спосіб, який дозволяє зробити воду навіть чистішою за артезіанську.

Все, що для цього потрібно — звичні підручні речі, які зазвичай можна знайти в будь-якому господарстві.

Скляна банка

Спочатку потрібно підготувати відповідну ємність. Ідеально підходить трилітрова скляна банка, оскільки пластик може погіршити якість води та її чистоту.

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Ретельно миємо банку і даємо їй висохнути. Потім наповнюємо її холодною водою з-під крана, залишаючи невеликий простір (5–7 см) до верху.

Залишаємо воду на пів години.

За цей час великі домішки осідатимуть на дно, а хлор, що використовується для знезараження водопровідної води, поступово випарується.

Часник і активоване вугілля

Після того як вода постояла необхідний час, додаємо до неї три зубчики часнику, попередньо очистивши їх від лушпиння.

Часник допоможе завдяки своїм потужним антибактеріальним властивостям.

Також кладемо в банку 5 таблеток активованого вугілля, яке поглине всі шкідливі речовини.

Залишаємо суміш на кілька годин за кімнатної температури — найкраще залишити її на ніч.

Накриваємо банку чистою тканиною, що пропускає повітря, наприклад, марлею в кілька шарів або бавовняною тканиною, щоб захистити воду від пилу та комах, водночас забезпечуючи її контакт з повітрям.

Фільтрація та зберігання

Після того, як вода відстоялась, ретельно фільтруємо її через марлю, складену в кілька шарів, або через чисту бавовняну тканину.

Це дозволить позбутися осаду, залишків часнику та активованого вугілля.

Для досягнення найкращого результату можна провести фільтрацію кілька разів — два або три.

Зберігати очищену воду слід в холодильнику, водночас кришка повинна бути щільно закрита.

Не варто тримати таку воду більше двох діб, оскільки вона може втратити свої корисні властивості та свіжість.