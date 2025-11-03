ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
380
Час на прочитання
1 хв

Як варити пельмені, щоб начинка залишалася соковитою: до чого тут холодна вода

Пельмені здаються простою стравою, але навіть у них є свої секрети, про які знають далеко не всі.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Навіщо варити пельмені в холодній воді

Навіщо варити пельмені в холодній воді / © unsplash.com

Професіонали радять варити пельмені не в киплячій воді, а в холодній. З першого погляду це може здатися помилкою, але метод має цілком логічне обґрунтування.

Якщо кинути пельмені одразу в кип’яток, тісто швидко схоплюється, а всередині м’ясо часто залишається сирим і не встигає прогрітися. У холодній воді процес йде поступово: тісто м’яко розм’якшується, а начинка рівномірно доходить до готовності.

Професійні кухарі знали, що такий спосіб запобігає розривам тіста. Пельмені зберігають форму, не перетворюючись на кашу.

Крім того, холодна вода дає контроль над процесом: пельмені не прилипають до дна й не злипаються між собою. Коли вода закипає, вони вже наполовину готові — залишається лише дочекатися, поки спливуть, і дати кілька хвилин для повної готовності.

Професіонали підтверджують: цей метод робить тісто м’яким, а начинку соковитою.

У деяких родинах практикують “подвійне кип’ятіння”: коли пельмені спливають, у каструлю додають склянку холодної води і знову доводять до кипіння. Це дозволяє начинці дійти до ідеальної кондиції, не переваривши тісто.

Особливо корисний метод для домашніх пельменів із тонким тістом, що потребує делікатного підходу.

Дата публікації
Кількість переглядів
380
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie