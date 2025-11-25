Як вберегти гортензії від морозів: простий натуральний спосіб для пишного цвітіння навесні

Гортензія / © unsplash.com

Реклама

Гортензії — одна з найвразливіших до холоду декоративних рослин, і від того, як їх підготують восени, залежить пишність цвітіння наступного року. Експерти наголошують: незважаючи на те, що кущі починають в’янути й коричневіти наприкінці листопада, їх не можна залишати без догляду. Різкі нічні заморозки й відлиги здатні ушкодити коріння, спричинити гниття та навіть повністю зупинити формування квітів навесні.

Про це повідомило видання Express.

За словами фахівців, захистити гортензії дуже просто — достатньо правильно замульчувати ґрунт довкола кущів. Мульча створює теплоізоляційний шар, який утримує стабільну температуру та вологість, зменшує ризик промерзання коренів і запобігає висиханню рослини через холодні вітри.

Реклама

Експерти пояснюють, що мульчування варто проводити після перших заморозків, коли ґрунт починає підмерзати. Надто раннє утеплення може привернути гризунів або спричинити розвиток хвороб, якщо рослина ще не увійшла у стан спокою.

Для гортензій підійдуть натуральні матеріали: кора, солома, подрібнене сухе листя або компост. Перед мульчуванням ділянку очищають від бур’янів та опалого листя, за потреби розпушують верхній шар землі. Мульчу розподіляють рівномірно навколо куща, залишаючи невеликий просвіт біля стебла, щоб уникнути надмірного зволоження біля основи.

Фахівці радять періодично оглядати рослини взимку, щоб переконатися, що ґрунт під мульчею залишається сухим і пухким. Така проста підготовка допоможе гортензіям пережити холодний сезон і навесні віддячити рясним цвітінням.

Нагадаємо, дослідники виявили потужний природний інгібітор росту бур’янів. Нову сполуку протестували у ґрунті — і вона виявилась надзвичайно дієвою.