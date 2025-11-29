Як вберегти холодильник під час відключення світла від стрибків напруги: ефективні методи та поради

Холодильник і перепади напруги / © pexels.com

Скільки часу холодильник зберігає холод без електрики

Тривалість збереження холоду в холодильнику без світла залежить від його віку, моделі, типу охолоджувальної системи та кімнатної температури.

Сучасні холодильники (No Frost, моделі до 10 років) можуть підтримувати холод до 8–10 годин, якщо дверцята відкривати мінімально.

Старі моделі, особливо радянські або придбані понад 10 років тому, втрачають холод уже через 3–4 години після відключення електрики.

У моделях із крапельною системою холод може почати "витікати" вже через 2–3 години відсутності електрики, що призводить до накопичення води та ризику псування продуктів. Тому важливо періодично перевіряти наявність рідини та стан продуктів, щоб уникнути неприємностей.

Як захистити холодильник від перепадів напруги

Перепади напруги після відновлення електропостачання — одна з головних причин поломок побутової техніки. Не рекомендується вмикати холодильник одразу після включення світла: дайте мережі стабілізуватися 10–15 хвилин.

Якщо немає змоги постійно відключати техніку вручну, варто встановити додатковий захист:

Реле контролю напруги автоматично вимикає живлення при коливаннях і відновлює його, коли показники стабілізуються. Стабілізатор напруги підтримує постійний рівень електроенергії та зменшує ризик пошкодження холодильника. Важливо підібрати модель під потужність техніки та встановити її відповідно до інструкції виробника.

Ці прості кроки допоможуть уникнути поломок і зберегти продукти свіжими навіть під час нестабільного електропостачання.