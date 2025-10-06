Поки не ввімкнули опалення: як зігрітися електрообігрівачем і не спалити хату

У той час, поки надворі похолодання і «бабиним літом» навіть і не пахне, а батареї у більшості будинків досі холодні, чимало українців стараються хоч трохи зігріти свої домівки електричними обігрівачами — принаймні у тих регіонах, де росіяни ще не влаштували блекаут.

Як правильно користуватися електрообігрівачем, щоб вберегтися від пожежі, розповідає Львівобленерго.

Що варто зробити перед увімкненням обігрівача

Перевірте, чи не пошкоджений шнур живлення та сам прилад.

Ознайомтесь із технічною документацією — там зазначена важлива інформація.

Перевірте, чи потужність обігрівача не перевищує дозволену до використання електричну потужність у вашому помешканні.

Переконайтеся, що проводка у квартирі витримає навантаження від обігрівача.

Де і як краще встановлювати

Розміщуйте пристрій тільки на рівній та міцній основі.

Відстань до предметів, що можуть загорітися (меблі, штори, килими) повинна бути не менше одного метра.

Уникайте вологих приміщень — наприклад, ванної кімнати.

Не ставте пристрій під розеткою.

Правила користування

Не залишайте обігрівач працювати без нагляду.

Не кладіть на прилад одяг, рушники чи інші речі.

Приєднуйте пристрій до розетки, без подовжувачів.

Не доторкайтесь до приладу мокрими руками.

Не залишайте дітей та тварин поряд із працюючим обігрівачем.

За жодних обставин не можна

Використовувати несправне обладнання.

Сушити на обігрівачі різні речі.

Перевантажувати одну розетку кількома потужними приладами одночасно.

Одночасне використання кількох енергоємних приладів.

Догляд та зберігання

Пристрій потрібно регулярно очищати від пилу.

Чистити обігрівач можна лише після повного охолодження та вимкнення з розетки.

Зберігайте в сухому та захищеному від вологи місці.

У разі будь-якої поломки — звертайтеся до фахівців, не намагайтесь лагодити самостійно.

Якщо все ж сталася надзвичайна ситуація

Негайно вимкніть обігрівач з розетки. Якщо це неможливо — вимкніть електроживлення через автоматичний вимикач у щитку.

При появі диму або вогню — телефонуйте 101.

Не використовуйте воду для гасіння — прилад може бути під напругою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, що буде в Україні з електропостачанням взимку.