Як вчасно помітити, що батареї замерзають: ознаки, які ви точно не повинні ігнорувати

Як визначити, що батареї замерзають / © pexels.com

Одна з найнеприємніших проблем — замерзання труб та систем опалення. Експерти попереджають: небезпеку можна помітити заздалегідь, якщо звернути увагу на характерні сигнали.

Незвичайні звуки в опаленні

Якщо під час роботи батарей ви чуєте булькання, свист чи інші дивні шуми, це сигнал, що вода перестала вільно циркулювати. Причина — всередині труб утворився лід.

Котел не запускається або працює з перебоями

Тривожний знак — котел не включається, часто вимикається або працює нестабільно. У сучасних системах замерзає зазвичай конденсатна труба, через яку виводиться волога. В сильні морози саме вона стає найуразливішою.

Слабкий напір води або її відсутність

Якщо з кранів вода ледь тече або зникає зовсім, це може свідчити, що лід перекрив рух води всередині труб.

Повільне зливання і краплі з крана

Погано стікає вода в раковині, туалет спрацьовує із затримкою, а з крана капає — усе це також може вказувати на часткове замерзання трубопроводу.

Експерти радять за перших підозр негайно знаходити проблемну ділянку. Насамперед перевірте, де конденсатна труба виходить на вулицю — чи немає на ній інею або льоду.

Особливо ризиковані ділянки — неотоплювані приміщення: горища, підвали, кладові. Саме там під час сильних морозів труби замерзають найчастіше.