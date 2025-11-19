Як "вічне поліно" допомагає заощаджувати дрова: топитимете піч п’ять років поспіль та зменшите витрати палива утричі

Як зменшити витрату дров у печі / © Pixabay

Хоч металеві печі швидко обігрівають приміщення, вони мають суттєвий недолік: дрова згорають занадто швидко, а велика частина тепла вилітає в трубу. Досвідчені господарі знайшли просте рішення — “вічне поліно”, що подовжує час горіння і допомагає економити до 50% дров.

Принцип роботи та переваги

Конструкція — герметична металева труба, заповнена водою. Під час нагрівання вода перетворюється на пару, яка сповільнює згорання дров, поступово віддає тепло та зменшує тепловтрати через димохід. Завдяки цьому час обігріву приміщення зростає до 1,5 години без додаткових витрат дров.

Що потрібно для виготовлення

Матеріали: товстостінна сталева труба 76–100 мм, металеві заглушки для торців, сталевий куточок 25×25 мм для ніжок, болт і гайка М12 для заливної горловини.

Інструменти: зварювальний апарат, дриль зі свердлами 3 і 12 мм, кутошліфувальна машина, рулетка та маркер.

Покрокова інструкція

Підготовка труби: обріжте трубу відповідно до розміру топки печі, зачистьте внутрішню та зовнішню поверхні. Перфорація: просвердліть отвори 3 мм по всій поверхні труби, рівномірно, без скупчення в одному місці. Встановлення ніжок: приваріть сталеві куточки хрестоподібно до нижньої частини труби для стійкості та циркуляції повітря. Монтаж заливної горловини: просвердліть отвір 12 мм у верхній частині, приваріть гайку для герметичного з’єднання. Герметизація: встановіть і приваріть заглушки на торці труби, перевірте всі шви.

Правила безпечної експлуатації

Заповнюйте трубу гарячою водою на 2/3 об’єму та щільно закручуйте болт у горловину.

Розміщуйте конструкцію в центрі топки та обкладайте звичайними дровами.

Регулярно перевіряйте зварні шви та не заповнюйте трубу повністю. Використовуйте тільки товстостінні труби, що витримують тиск.

Починайте з мінімальної кількості отворів та регулюйте їх кількість за утворенням сажі в димоході.

Новачкам у зварювальних роботах радять звертатися до професіоналів або використовувати готові металеві конструкції з різьбовими з’єднаннями.

“Вічне поліно” — простий і ефективний лайфгак для тих, хто хоче економити дрова, збільшити час горіння та зробити будь-яку металеву піч економною і максимально ефективною для обігріву будинку.