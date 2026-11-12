Як відбілити білі речі без хлорки: експерти назвали три ефективні засоби

Чим відбілити речі

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Білі футболки, сорочки, рушники та постільна білизна з часом можуть втрачати свій початковий вигляд. Тканина стає сіруватою або жовтіє, а звичайне прання не завжди допомагає повернути їй білизну. Багато хто в такому випадку використовує хлорний відбілювач, проте він підходить далеко не для всіх матеріалів.

Фахівці з догляду за тканинами радять не поспішати з використанням хлорки. Експерти з прання Джеррі та Зак Позняки, власники хімчистки Jeeves New York і співавтори книги The Laundry Book, пояснили, чому звичайний відбілювач іноді лише погіршує стан одягу та чим його можна замінити. Існують інші засоби, які допомагають освіжити білі речі та водночас діють делікатніше.

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Чому хлорка може зіпсувати білі речі

Хлорний відбілювач справді здатний видаляти деякі плями та повертати білизну тканинам. Проте його використання не завжди дає бажаний результат.

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За словами експертів, хлорка може спричиняти пожовтіння білого поліестеру. Це пов’язано з тим, що засіб пошкоджує зовнішній шар волокон, через що тканина змінює колір. Крім того, хлорний відбілювач не можна використовувати для вовни, мохеру, шовку та тканин, що містять еластан.

Небезпечно застосовувати його і для речей із кольоровими вставками, оскільки вони можуть втратити свій колір.

Якщо неправильно розвести відбілювач, він також може послабити волокна тканини. У результаті одяг швидше зношуватиметься, а іноді на ньому навіть з’являтимуться дірки.

Саме тому фахівці рекомендують спочатку спробувати більш делікатні способи відбілювання.

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1. Кисневий відбілювач

Одним із найефективніших засобів для повернення білизни експерти називають кисневий відбілювач. На відміну від хлорного, він діє м’якше та підходить для багатьох тканин, які можна прати у воді.

Під час розчинення у воді кисневий відбілювач на основі перкарбонату натрію вивільняє перекис водню, який допомагає усувати забруднення та освітлювати тканину.

Однак цей засіб не діє миттєво. Для помітного результату речі потрібно залишити в розчині на кілька годин.

Як використовувати кисневий відбілювач:

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Налийте у велику ємність приблизно 7,5 літра води.

Додайте близько 120 мл порошкового кисневого відбілювача, якщо така кількість відповідає інструкції виробника. Ретельно розчиніть засіб.

Повністю занурте білі речі у воду. Залиште приблизно на 8–12 годин.

Після замочування виперіть одяг звичайним способом.

Температура води повинна відповідати рекомендаціям на етикетці виробу. Гарячу воду можна використовувати лише для тканин, яким вона не зашкодить.

Важливо також перевірити інструкцію до самого відбілювача. Для вовни та інших делікатних тканин кисневий відбілювач слід застосовувати лише тоді, коли це прямо дозволено виробником.

2. Перекис водню

Ще один засіб, який може допомогти повернути білим речам свіжіший вигляд, — звичайний аптечний перекис водню.

Для прання використовують 3-відсотковий розчин. Він має відбілювальні властивості та може допомагати усувати деякі плями. Водночас перекис діє поступово, тому для кращого результату одяг рекомендують попередньо замочувати.

Як відбілити речі перекисом водню:

Наповніть таз або іншу ємність теплою водою. Додайте приблизно 240 мл 3-відсоткового перекису водню. Покладіть у розчин білі речі.

Залиште щонайменше на одну годину. Якщо тканина дозволяє, замочування можна продовжити.

Після цього виперіть речі у пральній машині.

Перед використанням варто перевірити дію розчину на непомітній ділянці тканини. Для делікатних матеріалів та одягу зі спеціальним оздобленням цей спосіб може не підходити.

Експерти також звертають увагу на те, що перекис водню поступово втрачає свої властивості під впливом світла та повітря. Тому його краще зберігати в оригінальній темній пляшці та не залишати надовго відкритим.

3. Бура

Третій засіб, який рекомендують фахівці, — бура, або тетраборат натрію.

На відміну від перекису водню чи кисневого відбілювача, бура не є безпосередньо відбілювачем. Вона може підсилювати дію прального засобу, допомагати видаляти забруднення та залишки мийних речовин, через які білий одяг іноді набуває сіруватого відтінку.

Як використовувати буру для прання:

Налийте в ємність приблизно 3,8 літра теплої води. Додайте близько 120 мл порошкової бури.

Перемішайте до розчинення. Замочіть білі речі щонайменше на 30 хвилин.

Після цього виперіть їх звичайним способом.

Проте варто враховувати, що бура може подразнювати шкіру та очі, а ковтання засобу є небезпечним. Під час роботи з порошком слід уникати вдихання пилу, користуватися захисними рукавичками та зберігати його подалі від дітей і тварин.

Використовувати буру для прання можна лише за умови, що засіб призначений для такого застосування.

Коли хлорний відбілювач усе ж потрібен

Попри недоліки, повністю відмовлятися від хлорного відбілювача не обов’язково.

За словами експертів, він залишається корисним у певних ситуаціях. Зокрема, хлорні засоби можуть застосовуватися для дезінфекції деяких тканин, якщо це дозволено інструкцією виробника. Така обробка може знадобитися для речей, які контактували з біологічними рідинами або були забруднені під час підтоплення.

Також хлорний відбілювач іноді використовують для очищення пральних машин і видалення стійких плям із білих тканин, стійких до його дії.

Однак у всіх випадках потрібно дотримуватися інструкцій до засобу та пральної машини.

Хлорний відбілювач категорично не можна змішувати з оцтом, аміаком, кислотними засобами чи іншою побутовою хімією. Такі суміші можуть виділяти небезпечні гази.

Як правильно відбілювати речі, щоб не пошкодити тканину

Незалежно від обраного засобу, перед відбілюванням варто звернути увагу на кілька важливих правил.

Насамперед перевіряйте етикетку одягу. Виробник зазвичай зазначає, чи дозволено відбілювання та яку температуру води можна використовувати. Не варто збільшувати рекомендовану кількість засобу в надії отримати кращий результат. Надмірна концентрація може пошкодити матеріал або ускладнити виполіскування.

Також не слід змішувати різні відбілювачі між собою, якщо така комбінація прямо не передбачена інструкціями виробників.

Для делікатних тканин краще обирати спеціальні засоби, призначені саме для них.

Як наголошують фахівці, один із найбільш щадних способів повернути білизну одягу — правильно підібраний кисневий відбілювач, вода відповідної температури та достатньо часу для замочування.

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