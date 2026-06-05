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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
2 хв

Як відбілити шкарпетки до білосніжності: проста хитрість прачок з 1 ложкою засобу

Білі шкарпетки швидко втрачають свій ідеальний вигляд: сірість, жовті плями, сліди носіння та часті прання роблять їх тьмяними.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Як випрати білі шкарпетки

Як випрати білі шкарпетки / © pexels.com

Проте існує простий побутовий лайфгак, який дозволяє повернути їм білосніжність без дорогих відбілювачів і навіть без соди.

Цей метод часто використовують у побуті досвідчені прачки — достатньо лише однієї ложки доступного засобу, щоб тканина знову стала чистою та свіжою.

Чому шкарпетки швидко брудняться

Біла тканина особливо чутлива до:

  • поту та шкірного жиру;

  • пилу й бруду з взуття;

  • неправильного режиму прання;

  • жорсткої води.

У результаті навіть після кількох прань з’являється сірий або жовтуватий відтінок, який складно прибрати звичайним порошком.

Хитрість прачок: 1 ложка засобу, який повертає білизну

Секрет простий: під час замочування або прання додається 1 столова ложка перекису водню.

Цей засіб:

  • розщеплює органічні забруднення;

  • освітлює волокна тканини;

  • усуває неприємні запахи;

  • не руйнує бавовну при правильному використанні.

Як правильно відбілити шкарпетки в домашніх умовах

Спосіб 1: замочування

  1. Налийте 2–3 літри теплої води (30–40°C).

  2. Додайте 1 столову ложку перекису водню.

  3. Покладіть шкарпетки у розчин на 30–60 хвилин.

  4. Після цього виперіть звичайним способом.

Спосіб 2: прання в машинці

  1. Завантажте білі шкарпетки окремо від кольорових речей.

  2. Додайте пральний порошок.

  3. Додайте 1 столову ложку перекису у відсік для мийного засобу.

  4. Запустіть режим 40–60°C.

Важливі поради для ідеального результату

Щоб шкарпетки стали справді білосніжними:

  • не періть їх із кольоровими речами;

  • не використовуйте занадто гарячу воду;

  • не перевантажуйте пральну машину;

  • сушіть на свіжому повітрі, але не під прямим сонцем.

Також варто уникати постійного використання агресивного хлору — він руйнує волокна і робить тканину жовтішою з часом.

Коли цей лайфгак не спрацює

Метод з 1 ложкою перекису менш ефективний, якщо:

  • плями дуже старі та глибокі;

  • шкарпетки синтетичні низької якості;

  • тканина вже пошкоджена багатьма праннями.

У такому разі може знадобитися повторне замочування або комбінування з милом.

FAQ

Як відбілити шкарпетки без відбілювача?

Найпростіший спосіб — замочити їх у теплій воді з 1 ложкою перекису водню, після чого випрати звичайним порошком.

Чи можна відбілити шкарпетки без соди?

Так, сода не є обов’язковою. Перекис водню або господарське мило часто дають навіть кращий результат.

Як повернути білим шкарпеткам первісний вигляд?

Регулярне замочування у слабкому розчині перекису та правильне прання за 40–60°C допомагають відновити білизну тканини.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
234
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