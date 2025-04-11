Як відбілити старий тюль: жовті й сірі плями зникнуть, неначе й не було

Як відбілити тюль / © pixabay.com

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З часом тюль втрачає свій білосніжний колір, бо на ньому осідає багато пилу, а на кухонних фіранках додається проблема жовтих плям від жиру. І буває доволі складно відіпрати жовтизну й сірість, однак є перевірені підручні засоби, які вмить вирішать цю проблему. Розповідаємо, як відбілити тюль за допомогою підручних засобів.

Як відбілити тюль від жовтизни та сірості: покрокова інструкція

Замочування. Спочатку готуємо тюль до прання. У тазик треба налити теплої води, 5-6 літрів буде досить. Додаємо у воду по склянці солі й соди, а також 50 грамів нашатирного спирту, все ретельно перемішуємо. Ці компоненти допоможуть видалити пил, що в’ївся, сірий відтінок і жовтизну, а також пом’якшать тканину. Якщо є плями від жиру, у розчин треба додати 50 грамів гелю для миття посуду. Замочіть тюль у приготованій рідині на одну годину.

Полоскання. Після замочування тюль треба добре прополоскати під проточною водою, щоб вимити залишки мильного розчину.

Прання. У відсік для прального порошку треба додати трохи будь-якого відбілювального засобу, порошок сипати не треба. Вибираємо режим прання «блузи/сорочки» за температури 40 градусів. Після прання ваш тюль буде білосніжним, неначе щойно з магазину.

Як вирівняти тюль, щоб не гладити

Щоб після прання тюль був без складочок, його можна накрохмалити. Для приготування розчину візьміть 500 грамів води, столову ложку крохмалю і чайну ложку лимонної кислоти. Ретельно перемішайте всі інгредієнти та пересипте до пляшки з пульверизатором.

Готовий спрей розпиліть рівномірно на фіранку, щойно вона стане вологою, одразу повісьте її. Коли тюль висохне, то стане ідеально рівним, без жодної складки.

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