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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

Як відбілити старий тюль: жовті й сірі плями зникнуть, неначе й не було

Щоб повернути первозданний білий колір своїм фіранкам, треба приготувати засіб для відбілювання з інгредієнтів, які є на кожній кухні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як відбілити тюль

Як відбілити тюль / © pixabay.com

З часом тюль втрачає свій білосніжний колір, бо на ньому осідає багато пилу, а на кухонних фіранках додається проблема жовтих плям від жиру. І буває доволі складно відіпрати жовтизну й сірість, однак є перевірені підручні засоби, які вмить вирішать цю проблему. Розповідаємо, як відбілити тюль за допомогою підручних засобів.

Як відбілити тюль від жовтизни та сірості: покрокова інструкція

  • Замочування. Спочатку готуємо тюль до прання. У тазик треба налити теплої води, 5-6 літрів буде досить. Додаємо у воду по склянці солі й соди, а також 50 грамів нашатирного спирту, все ретельно перемішуємо. Ці компоненти допоможуть видалити пил, що в’ївся, сірий відтінок і жовтизну, а також пом’якшать тканину. Якщо є плями від жиру, у розчин треба додати 50 грамів гелю для миття посуду. Замочіть тюль у приготованій рідині на одну годину.

  • Полоскання. Після замочування тюль треба добре прополоскати під проточною водою, щоб вимити залишки мильного розчину.

  • Прання. У відсік для прального порошку треба додати трохи будь-якого відбілювального засобу, порошок сипати не треба. Вибираємо режим прання «блузи/сорочки» за температури 40 градусів. Після прання ваш тюль буде білосніжним, неначе щойно з магазину.

Як вирівняти тюль, щоб не гладити

Щоб після прання тюль був без складочок, його можна накрохмалити. Для приготування розчину візьміть 500 грамів води, столову ложку крохмалю і чайну ложку лимонної кислоти. Ретельно перемішайте всі інгредієнти та пересипте до пляшки з пульверизатором.

Готовий спрей розпиліть рівномірно на фіранку, щойно вона стане вологою, одразу повісьте її. Коли тюль висохне, то стане ідеально рівним, без жодної складки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
72
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