ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
2 хв

Як відбілити тюль без хімії: старий лайфгак з крейдяною водою

Білий тюль з часом втрачає свіжість: стає сірим, жовтіє та має «втомлений» вигляд навіть після звичайного прання.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Як відбілити тюль без хімії

Як відбілити тюль без хімії / © pexels.com

Причина проста — пил, кухонні випаровування, сонячне світло та жорстка вода поступово змінюють структуру тканини.

Однак існує простий народний спосіб, який використовували ще наші бабусі — відбілювання тюлю за допомогою крейдяної води. Метод не потребує агресивної хімії, але допомагає повернути тканині білизну та легкість.

Чому тюль жовтіє та тьмяніє

Тюль — делікатна тканина, яка легко вбирає забруднення. Найчастіші причини втрати білого кольору:

  • накопичення пилу та бруду;

  • вплив кухонного жиру та пари;

  • часте прання при неправильній температурі;

  • жорстка вода з високим вмістом мінералів;

  • тривале перебування під сонцем.

З часом ці фактори роблять тканину сіруватою або жовтою, і звичайний пральний порошок вже не справляється.

Старий лайфгак: відбілювання тюлю крейдяною водою

Крейда має здатність «вбирати» домішки та освітлювати тканину природним способом. Саме тому її використовували як м’який відбілювач для делікатних речей.

Метод простий: тюль замочують у розчині крейди, після чого тканина стає помітно світлішою та свіжішою.

Як приготувати розчин для відбілювання

Інгредієнти:

  • 5–6 столових ложок звичайної білої крейди;

  • 5 літрів теплої води.

Покроковий рецепт:

  1. Подрібніть крейду до стану порошку.

  2. Розчиніть її у теплій воді.

  3. Ретельно перемішайте, щоб не залишилось грудочок.

  4. Занурте попередньо випраний тюль у розчин.

Як правильно замочувати тюль

Щоб отримати найкращий результат, важливо дотримуватися кількох правил:

  • замочуйте тюль на 2–3 години;

  • періодично перемішуйте тканину у воді;

  • використовуйте тільки теплу, не гарячу воду;

  • після замочування добре прополощіть тюль у чистій воді.

Після процедури тюль можна злегка випрати вручну або в делікатному режимі.

Який результат дає метод

Після відбілювання крейдяною водою тюль:

  • стає помітно білішим;

  • має більш свіжий і легкий вигляд;

  • втрачає сірий або жовтий відтінок;

  • має акуратніший вигляд навіть без прасування.

Особливо добре метод працює на тюлі, який не надто запущений і не має застарілих плям.

Альтернативні народні способи

Якщо крейди немає під рукою, можна використати інші безпечні засоби:

  • розчин солі для легкого освітлення тканини;

  • сода для усунення запахів і жовтизни;

  • господарське мило для базового очищення.

Ці методи також допомагають освіжити тюль без агресивної хімії.

Як зберегти білизну тюлю надовго

Щоб тюль довше залишався білим:

  • періть його регулярно, не допускаючи сильного забруднення;

  • уникайте високих температур;

  • не сушіть під прямим сонцем;

  • періодично використовуйте м’які відбілюючі методи.

FAQ

Як відбілити тюль без хімії в домашніх умовах?

Найпростіший спосіб — замочити тюль у розчині крейди та теплої води на кілька годин, після чого ретельно прополоскати.

Чим відбілити пожовтілий тюль?

Пожовтілий тюль можна освітлити за допомогою крейдяної води, а також соди або солі, залежно від ступеня забруднення.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
214
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie