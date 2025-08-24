- Дата публікації
Як відчистити брудну мікрохвильовку однією таблеткою: не треба терти, 5 хвилин — і вона блищатиме
Швидко відчистити мікрохвильовку від жиру та неприємних запахів можна за допомогою звичайних засобів, які є в кожному домі.
Мікрохвильова піч — незамінна помічниця на кухні, але з часом вона накопичує жир, бризки їжі та неприємний запах. Це не лише неестетично, а й небезпечно, бо у залишках їжі активно розмножуються бактерії. На щастя, існують прості й безпечні способи повернути мікрохвильовці чистоту без тривалого чищення.
Як почистити мікрохвильовку за допомогою таблетки для посудомийної машини
Цей метод особливо цінується господинями у Великій Британії та США.
Візьміть одну таблетку без барвників та ароматизаторів.
Покладіть її у глибоку миску, яку можна ставити до НВЧ-печі.
Залийте гарячою водою й розмішайте до повного розчинення.
Поставте миску до мікрохвильовки та увімкніть її на середню потужність на 4-5 хвилин.
Після завершення циклу залиште дверцята закритими ще на 5 хвилин — пара розм’якшить увесь бруд.
Обережно дістаньте миску, а стінки мікрохвильовки протріть вологою губкою.
Жир і засохлі плями легко відійдуть, а ваша помічниця буде, як нова.
Як можна ще відчистити мікрохвильовку за декілька хвилин без жодних зусиль
Лимон і вода. Розріжте навпіл лимон, вичавіть сік у миску з водою та киньте туди шкірки. Запустіть піч на 3-4 хвилини. Пара з лимонним ароматом розм’якшить бруд і прибере неприємні запахи.
Оцет. У миску налийте півсклянки оцту та півсклянки води. Увімкніть мікрохвильовку на 5 хвилин, після цього дайте печі охолонути та протріть стінки серветкою. Оцет на відмінно розчиняє жир і дезінфікує поверхню.
Сода. Насипте 2 столові ложки харчової соди у воду. Поставте миску всередину й прогрійте 3-4 хвилини. Сода добре нейтралізує запахи та допомагає відчистити плями.
Мокрий рушник. Змочіть кухонний рушник і покладіть його в мікрохвильовку. Увімкніть прилад на 2 хвилини. Пара від тканини розм’якшить забруднення, і їх легко буде стерти.
Корисні поради по догляду за мікрохвильовкою
Чистіть піч щонайменше раз на тиждень, навіть якщо вона ще не брудна.
Завжди накривайте їжу спеціальною кришкою для НВЧ-печі — це зменшить кількість бризок.
Після кожного використання залишайте дверцята відчиненими на кілька хвилин для провітрювання.