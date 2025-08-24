ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
2 хв

Як відчистити брудну мікрохвильовку однією таблеткою: не треба терти, 5 хвилин — і вона блищатиме

Швидко відчистити мікрохвильовку від жиру та неприємних запахів можна за допомогою звичайних засобів, які є в кожному домі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як швидко відчистити мікрохвильовку

Як швидко відчистити мікрохвильовку / © Credits

Мікрохвильова піч — незамінна помічниця на кухні, але з часом вона накопичує жир, бризки їжі та неприємний запах. Це не лише неестетично, а й небезпечно, бо у залишках їжі активно розмножуються бактерії. На щастя, існують прості й безпечні способи повернути мікрохвильовці чистоту без тривалого чищення.

Як почистити мікрохвильовку за допомогою таблетки для посудомийної машини

Цей метод особливо цінується господинями у Великій Британії та США.

  • Візьміть одну таблетку без барвників та ароматизаторів.

  • Покладіть її у глибоку миску, яку можна ставити до НВЧ-печі.

  • Залийте гарячою водою й розмішайте до повного розчинення.

  • Поставте миску до мікрохвильовки та увімкніть її на середню потужність на 4-5 хвилин.

  • Після завершення циклу залиште дверцята закритими ще на 5 хвилин — пара розм’якшить увесь бруд.

  • Обережно дістаньте миску, а стінки мікрохвильовки протріть вологою губкою.

  • Жир і засохлі плями легко відійдуть, а ваша помічниця буде, як нова.

Як можна ще відчистити мікрохвильовку за декілька хвилин без жодних зусиль

  • Лимон і вода. Розріжте навпіл лимон, вичавіть сік у миску з водою та киньте туди шкірки. Запустіть піч на 3-4 хвилини. Пара з лимонним ароматом розм’якшить бруд і прибере неприємні запахи.

  • Оцет. У миску налийте півсклянки оцту та півсклянки води. Увімкніть мікрохвильовку на 5 хвилин, після цього дайте печі охолонути та протріть стінки серветкою. Оцет на відмінно розчиняє жир і дезінфікує поверхню.

  • Сода. Насипте 2 столові ложки харчової соди у воду. Поставте миску всередину й прогрійте 3-4 хвилини. Сода добре нейтралізує запахи та допомагає відчистити плями.

  • Мокрий рушник. Змочіть кухонний рушник і покладіть його в мікрохвильовку. Увімкніть прилад на 2 хвилини. Пара від тканини розм’якшить забруднення, і їх легко буде стерти.

Корисні поради по догляду за мікрохвильовкою

  • Чистіть піч щонайменше раз на тиждень, навіть якщо вона ще не брудна.

  • Завжди накривайте їжу спеціальною кришкою для НВЧ-печі — це зменшить кількість бризок.

  • Після кожного використання залишайте дверцята відчиненими на кілька хвилин для провітрювання.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie