Мікрохвильова піч — незамінна помічниця на кухні, але з часом вона накопичує жир, бризки їжі та неприємний запах. Це не лише неестетично, а й небезпечно, бо у залишках їжі активно розмножуються бактерії. На щастя, існують прості й безпечні способи повернути мікрохвильовці чистоту без тривалого чищення.

Як почистити мікрохвильовку за допомогою таблетки для посудомийної машини

Цей метод особливо цінується господинями у Великій Британії та США.

Візьміть одну таблетку без барвників та ароматизаторів.

Покладіть її у глибоку миску, яку можна ставити до НВЧ-печі.

Залийте гарячою водою й розмішайте до повного розчинення.

Поставте миску до мікрохвильовки та увімкніть її на середню потужність на 4-5 хвилин.

Після завершення циклу залиште дверцята закритими ще на 5 хвилин — пара розм’якшить увесь бруд.

Обережно дістаньте миску, а стінки мікрохвильовки протріть вологою губкою.

Жир і засохлі плями легко відійдуть, а ваша помічниця буде, як нова.

Як можна ще відчистити мікрохвильовку за декілька хвилин без жодних зусиль

Лимон і вода. Розріжте навпіл лимон, вичавіть сік у миску з водою та киньте туди шкірки. Запустіть піч на 3-4 хвилини. Пара з лимонним ароматом розм’якшить бруд і прибере неприємні запахи.

Оцет. У миску налийте півсклянки оцту та півсклянки води. Увімкніть мікрохвильовку на 5 хвилин, після цього дайте печі охолонути та протріть стінки серветкою. Оцет на відмінно розчиняє жир і дезінфікує поверхню.

Сода. Насипте 2 столові ложки харчової соди у воду. Поставте миску всередину й прогрійте 3-4 хвилини. Сода добре нейтралізує запахи та допомагає відчистити плями.

Мокрий рушник. Змочіть кухонний рушник і покладіть його в мікрохвильовку. Увімкніть прилад на 2 хвилини. Пара від тканини розм’якшить забруднення, і їх легко буде стерти.

Корисні поради по догляду за мікрохвильовкою