Як відчистити решітку духовки від жиру і нагару без хімії

З часом на решітках духовки чи гриля накопичуються жир, кіптява чи нагар / © Credits

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Засоби для чищення коштують грошей, часом чималих, крім того, містять «хімію». Тож, відмиваємо решітки духовки від нагару швидко, дешево і нешкідливо за порадами спеціалістів.

Необхідні засоби

Щітка для чищення, губка або сталева вата є найкращими засобами для видалення стійких, припечених залишків їжі та жирних плям під час чищення решіток духовки. Крім того, знадобляться рукавички для прибирання, аби захистити руки.

Також сода для прання, кисневий відбілювач та мийний засіб для посуду.

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Мийний розчин

Для цього вам треба змішати від ½ до 1 чашки пральної соди з ¼ чашки кисневого відбілювача та додаючи краплю мийного засобу для посуду. У цьому розчині залиште решітки на декілька годин.

Раніше ми писали про те, як легко почистити великі подушки й ковдри та повернути їм свіжість за кілька хвилин. Більше про це читайте у новині.

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