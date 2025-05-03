Як відеоігри впливають на ветеранів: оприлюднені цікаві результати дослідження

Шутери / © скриншот з відео

Реклама

Організація Entertainment Software Association провела дослідження щодо того як відеоігри впливають на ветеранів США і його результати свідчать про позитивну динаміку.

Відеоігри є чудовою розрадою та способом запобігання стресу для ветеранів, повідомляє ESA.

У опитуванні від Entertainment Software Association взяли 1096 ветеранів-геймерів та 508 цивільних людей. Згідно з його даними, 86% ветеранів вважають, що відеоігри забезпечують здоровий спосіб розрядки, який допомагає їм справлятися зі стресом і тривогою.

Реклама

Окрім того, 81% опитаних погодилися, що відеоігри допомагають впоратися з важкими часами в житті, а 77% вважають, що ігри позитивно вплинули на їхнє життя після військової служби.

Багатокористувацькі проєкти виявилися чудовим методом соціалізації. Зокрема, 79% опитаних ветеранів сказали, що зараз вони грають у відеоігри з іншими людьми принаймні раз на тиждень, а більшість грають зі своїми друзями з військової служби.

78% також сказали, що спільна гра з товаришами по службі допомагає зміцнити їхнє товариство, а 73% вважають, що це служить ефективним інструментом для розвитку командної роботи та співпраці.

Окремим блоком ветеранів також запитували про час, проведений в іграх під час чинної служби. У результаті 85% сказали, що це допомагало їм тимчасово уникнути стресу військового життя або ж розслабитися та відпочити після виконання військових обов’язків.

Цікаво, що найпопулярнішим жанром серед ветеранів стали шутери (55%), за ними розташувалися RPG/MMO (39%) та спортивні симулятори (31%).