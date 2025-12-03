- Дата публікації
Як відіпрати жовті плями з подушок простими домашніми засобами
Не треба купувати дорогі засоби: домашні лайфгаки допоможуть відіпрати плями від поту з подушок.
Жовті плями на подушках — поширена проблема, яка виникає через піт або контакт із вологим чи жирним волоссям. Необов’язково купувати дорогі засоби для прання — багато ефективних методів є в кожному домі.
Про це пише Express.
Популярний лайфгак у соцмережах — використання таблетки для посудомийної машини замість порошку. Досить покласти її до барабану разом із подушкою та запустити звичайний цикл прання. Після процедури плями зникнуть, а тканина стане білосніжною.
Ще один перевірений метод — харчова сода. Вона освітлює тканину та допомагає підтримувати чистоту пральної машини. Додайте склянку соди до прання разом із подушкою, і тканина після циклу буде світлішою, а плями зникнуть.
Для щоденного прання достатньо температури 30 градусів. Використання екологічних програм дозволяє заощаджувати енергію, а сода й таблетки для посудомийної машини допомагають підтримувати подушки чистими без зайвих витрат.
Нагадаємо, експерти з ремонту назвали прості правила, які допоможуть уникнути більшості несправностей пральної машини.
Серед ключових порад: не перевантажувати барабан, залишати дверцята прочиненими після прання для запобігання цвілі, регулярно чистити зливний фільтр, а також раз на місяць запускати порожній цикл на високій температурі з очищувачем для видалення накипу.