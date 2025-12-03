ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

Як відіпрати жовті плями з подушок простими домашніми засобами

Не треба купувати дорогі засоби: домашні лайфгаки допоможуть відіпрати плями від поту з подушок.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Подушки

Подушки / © Unsplash

Жовті плями на подушках — поширена проблема, яка виникає через піт або контакт із вологим чи жирним волоссям. Необов’язково купувати дорогі засоби для прання — багато ефективних методів є в кожному домі.

Про це пише Express.

Популярний лайфгак у соцмережах — використання таблетки для посудомийної машини замість порошку. Досить покласти її до барабану разом із подушкою та запустити звичайний цикл прання. Після процедури плями зникнуть, а тканина стане білосніжною.

Ще один перевірений метод — харчова сода. Вона освітлює тканину та допомагає підтримувати чистоту пральної машини. Додайте склянку соди до прання разом із подушкою, і тканина після циклу буде світлішою, а плями зникнуть.

Для щоденного прання достатньо температури 30 градусів. Використання екологічних програм дозволяє заощаджувати енергію, а сода й таблетки для посудомийної машини допомагають підтримувати подушки чистими без зайвих витрат.

Нагадаємо, експерти з ремонту назвали прості правила, які допоможуть уникнути більшості несправностей пральної машини.

Серед ключових порад: не перевантажувати барабан, залишати дверцята прочиненими після прання для запобігання цвілі, регулярно чистити зливний фільтр, а також раз на місяць запускати порожній цикл на високій температурі з очищувачем для видалення накипу.

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie