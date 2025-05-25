Як відкрити банку з тугою кришкою: три найкращі методи, які реально працюють

Як легко відкрити банку з тугою кришкою / © Фото з відкритих джерел

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Напевно всі стикалися з ситуацією, коли кришка, неначе намертво приклеюється до банки з консервацією, і її неможливо відкрити. Однак є кілька хитрих прийомів, які допоможуть швидко й легко впоратися з ситуацією. Розповідаємо, чому погано відкриваються банки з консерваціями і як впоратися з цією халепою.

Чому дуже часто погано відкриваються банки

Все досить просто: коли закривають банки, всередині створюється вакуум — тиск стає нижчим, ніж зовні. Через це кришка присмоктується і тримається, неначе приклеєна. Це дуже добре для тривалого зберігання, адже всередину не потрапляють бактерії, тому консервація не псується. Однак коли починаєш відкривати банку, то тут можуть бути проблеми.

Багато хто використовує для відкривання ножі, рушники чи просить когось допомогти. Та що робити, коли жоден із цих методів не працює і немає кого попросити про допомогу? Насправді, є кілька трюків, які реально допомагають швидко впоратися з ситуацією без нервів та надриву.

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Як легко відкрити банку з тугою кришкою: найкращі способи, про які майже ніхто не знає

Гаряча вода. Про такий спосіб пише ресурс Ukr.Media. Треба поставити банку в раковину кришкою вниз і увімкнути гарячу воду. Через 15–30 секунд метал трохи розширюється — і все, кришка відкручується без зусиль, жодного болю в руках не буде. Спробуйте цей метод — і забудете про «тугі банки» назавжди.

Гумові рукавички. Треба просто надіти гумові рукавички і взятися за кришку, зчеплення буде значно кращим, тому кришка легко відкриється.

Стукнути краєм кришки об дерев’яну дощечку. Тут варто бути дуже обережними, щоб не розбити банку і не поранитися. Треба трохи нахилити банку і стукнути краєм кришки об дерев’яну поверхню. Один точний удар допоможе зламати вакуум усередині і кришку можна буде швидко зняти.