Як відкрити пральну машину, якщо дверцята заклинило: проста і зрозуміла інструкція

Що робити, якщо дверцята пральної машини не відкриваються / © Фото з відкритих джерел

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Якщо дверцята пральної машини не відкриваються після прання, не варто впадати у відчай. Існують кілька варіантів їх відкриття.

Якщо після завершення прання двері залишаються заблокованими, спершу вимкніть пральну машину з електромережі. Потім почекайте приблизно 10 хвилин і спробуйте знову їх відкрити. В багатьох випадках двері самостійно розблокуються.

Якщо ж цього не сталося, можна спробувати застосувати фізичну силу. Для цього варто використовувати шнурок: протягніть його між корпусом пральної машини і дверцятами так, щоб його середина опинилася напроти замка, що утримує двері. Потягнувши за кінці мотузки в різні боки, ви повинні розблокувати механізм.

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Можна також спробувати відкрити дверцята за допомогою інструментів. Спершу необхідно відключити пральну машину від електрики, вимкнути подавання води та зняти верхню кришку. Потім всередині потрібно знайти механізм, що блокує дверцята, і натиснути на гачок, який їх зачиняє.

Якщо ж відкрити дверцята не вдається або ви не впевнені в своїх силах, щоб не погіршити ситуацію, краще одразу звернутися до фахівця. Це дозволить не тільки з’ясувати причину блокування, а й, якщо проблема серйозна, здійснити необхідний ремонт пральної машини.