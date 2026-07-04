Як відлякати комарів, мух і мошок без хімії: потрібні лише два інгредієнти

Муха / © pixabay.com

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Під час спекотної погоди, коли мухи, мошки та комарі стають активнішими, допомогти зменшити їхню кількість можуть натуральні ефірні олії. Експерт із догляду за шкірою назвав два інгредієнти, які часто використовують як природну альтернативу хімічним засобам від комах.

Про це повідомило видання Express.

Керівний директор компанії Aromantic Бенджамін Борсет зазначив, що серед натуральних засобів для відлякування літаючих комах одними з найефективніших вважаються ефірні олії цитронели та лаванди. За його словами, вони не вбивають комах, а приховують запахи, за якими ті знаходять людей.

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Експерт пояснив, що насичений аромат цитронели здатний тимчасово порушувати роботу нюхових рецепторів комарів, через що їм складніше виявити людину. Лаванда ж містить значну кількість ліналоолу — хімічної сполуки, яка, за словами фахівця, діє як потужний сенсорний стримувальний фактор для мух.

Борсет додав, що цитронелу вже багато років використовують у свічках і репелентах проти комарів та мошок. Лавандову олію також часто застосовують як природний засіб для відлякування мух завдяки її інтенсивному квітковому аромату.

Він також звернув увагу, що захисні властивості приписують й іншим ефірним оліям. Так, перцеву м’яту нерідко використовують проти мурах, рожеву герань — для відлякування кліщів, а кедрову олію — як засіб від молі.

Водночас фахівець застеріг від нанесення ефірних олій безпосередньо на шкіру. Через високу концентрацію активних речовин їх потрібно обов’язково змішувати з базовою олією перед використанням.

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За словами Борсета, нерозведені ефірні олії можуть викликати подразнення, почервоніння та підвищену чутливість шкіри. Особливо обережними варто бути в спеку, коли шкіра сильніше реагує на зовнішні подразники.

Експерт також радить використовувати такі засоби регулярно, а не обмежуватися одноразовим нанесенням. Якщо людина довго перебуває надворі, захисний засіб слід періодично оновлювати. Для кращого ефекту він рекомендує поєднувати ефірні олії з іншими способами захисту від комах.

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