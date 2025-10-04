Як відлякати щурів та мишей від саду восени: ефективний спосіб без використання отрути

Миша / © Getty Images

На початку осені щури та миші починають масово «штурмувати» сади, адже шукають теплий притулок та надійне джерело їжі на зиму. Садівникам вкрай важливо залишатися пильними та вживати профілактичних заходів, адже ці гризуни можуть завдати серйозної шкоди не лише врожаю, але й різноманітним садовим конструкціям.

Про це пише The Mirror.

З кінця вересня до початку жовтня ці гризуни починають пошуки нового притулку, ховаючись у сараях, купах листя або навіть компостних купах.

Якщо ви не відлякаєте цих шкідників зараз, то вони оселяться у вашому саду на всю зиму. Окрім того, з часом вони намагатимуться проникнути до вашого будинку, задля пошуку їжі.

Багато експертів не радять використовувати отруту для гризунів восени. У цей час у садах перебувають інші тварини — їжаки, птахи та сусідські коти, які можуть випадково отруїтися, з’ївши приманку або отруєного гризуна.

Натомість фахівці рекомендують використовувати більш раціональний підхід.

Експерт з Deep Green Permaculture Анджело пропонує відлякувати гризунів, розсипаючи порошок чилі навколо вашого саду.

«Сполука, що міститься в перці чилі — капсаїцин відповідає за його гостроту. Вона водночас діє як подразник для ссавців, таких як люди та гризуни, що робить цей овоч ефективним засобом для відлякування мишей та щурів», — розповів експерт.

Перець чилі / © domicad.net.ua

Гризуни мають дуже гострий нюх. Коли вони відчувають капсаїцин, що міститься у перці чилі, це викликає у них сильне неприємне відчуття, яке їх буквально пригнічує. Запах перцю заважає щурам знаходити їжу та відчувати небезпеку, тому вони вважають цю територію небезпечною і покидають її.

Як зазначають фахівці, перець чилі — це природний спосіб боротьби з гризунами на ранній стадії, перш ніж вони почнуть «штурмувати ваш» сад чи будинок.

Як перетворити перець чилі на засіб від гризунів

Аби приготувати засобу для відлякування гризунів, вам знадобиться:

перець чилі;

рідина для миття посуду;

рукавички;

порожній розпилювач (або місткість для розпилення);

блендер.

Інструкція з приготування засобу:

Перш ніж брати спеції, слід одягнути рукавички. Потім вам слід подрібніть перець ножем і покласти його в блендер, додавши 480 мл води. Найкраще використовувати свіжий перець, а не мелений, оскільки він буде сильнішим, а отже, ефективнішим.

Збивайте блендером масу до однорідної консистенції, потім перекладіть її в каструлю та доведіть до кипіння. Варіть на повільному вогні 20 хвилин, а потім відставте рідину, поки вона не охолоне.

Кип’ятіння рідини є надзвичайно важливим, оскільки відділяє капсаїцин з перцю чилі. Після охолодження вам необхідно процідити рідину через друшляк, аби видалити будь-які тверді частинки, що залишилися.

Згодом, вам потрібно перелити рідину в порожній розпилювач та додати кілька крапель засобу для миття посуду. Миючий засіб допоможе розчину прилипнути до поверхонь, завдяки чому запах надовго залишиться в цьому місці.

Далі вам слід розпилити розчин навколо парканів, стін або потенційних укриттів для гризунів, таких як сарай.

Розчин необхідно розпилювати двічі на тиждень, а повторно після дощу.

Експерти зазначають, що цей засіб допоможе вам відлякати будь-яких гризунів, не завдаючи шкоди іншими тваринам.

Раніше ТСН.ua розповідав, чим слід обробити ваш сад, аби захистити плодові культури від грибкових інфекцій, які зберігаються в корі, опалому листі та ґрунті.

