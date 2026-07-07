Як відлякати змій від будинку без хімії: 7 ефективних рішень

Змія / © Pixabay

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Змії найчастіше з’являються на подвір’ях там, де можуть знайти їжу, воду та безпечне укриття. Попри те, що багато видів допомагають підтримувати природний баланс, знищуючи шкідників, існують природні способи зробити територію менш привабливою для цих плазунів.

Про це повідомило видання The Spruce.

Однією з головних рекомендацій є регулярне скошування газону. Висока трава створює для змій укриття, а також допомагає їм залишатися непомітними для природних ворогів, зокрема яструбів і сов. Крім того, фахівці радять своєчасно обрізати дерева та кущі. Гілки не повинні торкатися будинку чи гаража, а нижні бажано видаляти так, щоб під деревами й кущами залишався відкритий простір заввишки приблизно 60–90 сантиметрів.

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Ще одна рекомендація — прибрати зі двору купи хмизу та зберігати дрова якомога далі від будинку, адже такі місця можуть слугувати укриттям для змій.

Фахівці також радять усунути джерела їжі. Зокрема, насіння, яке птахи розсипають біля годівниць, приваблює гризунів, а вони, своєю чергою, — змій. Для цього рекомендують прибирати розсипане насіння, встановити під годівницею піддон для його збору та зберігати корм для птахів у металевій ємності із щільною кришкою. Якщо домашніх тварин годують надворі, залишки їжі радять прибирати одразу.

Ще один спосіб зменшити ймовірність появи змій на подвір’ї — позбутися покинутих нір гризунів. Експерти пояснюють, що змії не риють сховища самі, а використовують уже готові нори, які залишили миші, бурундуки, бабаки та інші дрібні тварини. Такі отвори радять засипати землею й ретельно ущільнювати. Якщо після засипання отвір швидко з’являється знову, це може свідчити, що нора досі зайнята.

Фахівці також радять залучати на ділянку природних ворогів змій. Для цього можна встановити спеціальну жердину для яструбів або сов. Її рекомендована висота становить від 3,6 до 6 метрів, а місце встановлення має забезпечувати хижим птахам добрий огляд території.

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Якщо ж такі методи не допомагають, можна встановити спеціальну захисну огорожу. Її рекомендують виготовляти з жорсткої металевої сітки з дрібними отворами заввишки 60–90 сантиметрів. Нижню частину конструкції слід заглибити в ґрунт щонайменше на 15 сантиметрів, а верхній край нахилити назовні під кутом приблизно 25–30 градусів, щоб зміям було важче перелізти через паркан.

Водночас зазначається, що використання сірки, нафталіну та інших хімічних засобів для відлякування змій не довели ефективності в боротьбі з плазунами й можуть становити небезпеку для довкілля.

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