Як відміряти добриво без вагів: повна інструкція для городника

Як відміряти добриво без вагів

Точне дозування добрив — це не просто рекомендація, а запорука виживання ваших рослин. Особливо це стосується молодих проростків та розсади, для яких надлишок мінеральних солей може стати фатальним. Якщо у вас немає спеціальних ювелірних вагів, на допомогу прийдуть звичайні побутові предмети та трохи кмітливості.

Скільки грам якого добрива поміщається в столовій ложці, чайній ложці, скільки добрива в сірниковій коробці

Якщо потрібно відміряти добрива для великої ділянки, зручніше використовувати ложки або сірникові коробки. Важливо, у таблиці наведені значення для добрив без «гірки».

Добриво (грами) Чайна ложка (5 см³) Столова ложка (15 см³) Сірникова коробка (20 см³) Аміачна селітра 5 г 15–17 г 17–20 г Суперфосфат (гранули) 6 г 17–18 г 22 г Сечовина (карбамід) 4 г 12–13 г 15 г Хлористий калій 6 г 18–20 г 20 г Нітрофоска 5 г 18–20 г 24 г Деревний попіл 2 г 8–10 г 10 г

Примітка: одна столова ложка за об’ємом дорівнює трьом чайним.

Як використовувати шприц для вимірювання кількості добрива

Використання медичного шприца для дозування добрив є одним із найефективніших методів у домашньому рослинництві, оскільки він поєднує в собі аптечну точність та доступність підручних засобів. Такий метод є ідеальним рішенням, коли необхідно приготувати розчин для невеликої кількості розсади, наприклад, на 1-2 літри води, де використання традиційних кухонних ложок може призвести до небезпечного передозування.

Для створення точної мірки найкраще підходять шприци об’ємом 5 або 20 мілілітрів, залежно від масштабу ваших робіт. Процес перетворення медичного інструменту на садовий прилад виглядає так:

Потрібно взяти новий шприц і за допомогою ножовки по металу або дуже гострого ножа видалити передню частину — так звану п’яточку або носик, на який зазвичай одягається голка. Головний секрет полягає в тому, щоб зробити зріз якомога ближче до нульової позначки на корпусі. Це перетворює шприц на відкритий порожнистий циліндр, у якому поршень виконує роль рухомого дна.

Застосування такої мірки відрізняється надзвичайною простотою: ви просто виставляєте шток поршня на потрібну вам цифру, що відповідає кількості грамів, і заповнюєте вільний простір добривом. Наприклад, якщо для підживлення томатів потрібно відміряти 10 грамів препарату, ви встановлюєте поршень на позначку 10 мілілітрів і акуратно засипаєте гранули або порошок усередину.

Важливо розуміти, що різні мінеральні добрива, такі як аміачна селітра, суперфосфат чи комплексні суміші, мають різну щільність. Проте, як зазначають автори методики, ці коливання ваги в межах об’єму шприца не впливають на загальний стан розсади. Небезпеку становить лише помилка в рази (наприклад, коли замість 10 грамів випадково використовується 20), а метод модернізованого шприца повністю виключає таку можливість, дозволяючи проводити підживлення впевнено та безпечно навіть за відсутності лабораторного обладнання.

Як відміряти рівно 1 грам добрива

Відмірювання одного грама добрива вважається найбільш відповідальним процесом, оскільки найменша похибка у малому об’ємі води може зашкодити рослинам.

Найвищу точність у цьому випадку гарантує інсуліновий шприц , у якому один мілілітр внутрішнього об’єму чітко відповідає одному граму сухої речовини.

Якщо ж спеціального шприца немає, можна скористатися методом геометричного поділу, висипавши на папір чайну ложку добрива без гірки та розділивши отриману п’ятиграмову доріжку на п’ять рівних частин.

Найменш точним, проте швидким способом є відмірювання на кінчику ножа, де один грам важкого порошку візуально займає площу приблизно в один квадратний сантиметр на краї леза.

Метод маточного розчину (найбезпечніший)

Метод маточного розчину вважається найбезпечнішим, оскільки він дозволяє уникнути ризикованого відмірювання сухих крупинок.

Для цього 10 грамів добрива розчиняють в одному літрі води, створюючи концентрат, де кожні сто мілілітрів рідини містять рівно один грам препарату.

Після цього залишається лише відміряти потрібну кількість отриманого розчину звичайним мірним стаканчиком і додати його до чистої води для поливу. Такий підхід гарантує розсаді точне та безпечне харчування навіть за відсутності лабораторних вагів.