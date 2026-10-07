Як відмити чашку від нальоту чаю та кави: простий засіб впорається за 5 хвилин

Як відмити чашку від нальоту чаю та кави за 5 хвилин / © pexels.com

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Коричневий наліт усередині улюбленої чашки може залишатися навіть після миття в посудомийній машині. Втім, для його видалення не обов’язково годинами замочувати посуд або використовувати агресивні засоби — впоратися з плямами може звичайна харчова сода.

Про це повідомило видання Express.

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Характерні коричневі сліди на чашках з’являються через таніни — сполуки, які містяться, зокрема, в чаї та каві. Вони здатні закріплюватися в дрібних порах кераміки, тому звичайного миття іноді недостатньо.

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Співзасновниця Creative Contessa Designs Мелісса радить використовувати для такого нальоту харчову соду. Її потрібно змішати з невеликою кількістю води до утворення пасти, а потім обробити нею забруднену поверхню.

Для очищення достатньо насипати до чашки одну-дві чайні ложки соди, додати трохи теплої води та перемішати. Отриману пасту приблизно 30 секунд слід обережно втирати в плями тканиною, після чого залишити приблизно на п’ять хвилин.

Потім чашку можна вимити звичайним засобом для посуду. Якщо наліт виявився особливо стійким, процедуру радять повторити або залишити содову пасту на поверхні трохи довше.

Такий спосіб працює завдяки властивостям харчової соди. Вона має слабку лужну реакцію, яка допомагає послабити зв’язок забруднення з поверхнею чашки. Крім того, дрібні частинки соди діють як м’який абразив і допомагають прибрати розм’якшений наліт.

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Щоб плями утворювалися рідше, чашки також рекомендують мити невдовзі після використання. Після висихання сліди від напоїв можуть ставати темнішими та міцніше триматися на поверхні.

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