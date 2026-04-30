Духовка — одне з найбільш складних місць для чищення, адже жир і бруд, що накопичуються, часто стають справжньою проблемою. Однак не обов’язково використовувати агресивні хімічні засоби для того, щоб повернути їй чистоту.

Очищення за допомогою лимонів

Для цього способу вам знадобиться 2–3 лимони, які необхідно нарізати шматочками та покласти в місткість, яку можна використовувати в духовці, заливши звичайною водою. І ці лимони потрібно випікати в розігрітій духовці 30 хвилин.

Після цього вимкніть духовку та залиште дверцята зачиненими, щоб вода з лимоном охолола. Пара, що утвориться, розпарить залишки їжі та забруднення.

Коли духовка і вода охолонуть до комфортної температури, відкрийте дверцята і розпочинайте чищення.

Оцет як ефективний засіб для очищення духовки

Оцет — ще один чудовий компонент, який в поєднанні з содою утворює потужну суміш для боротьби з забрудненнями. Після того як паста з соди буде нанесена на духовку, потрібно розпорошити оцет по всіх забруднених ділянках.

Реакція оцту з содою створює піну, яка допомагає відокремити бруд від поверхні, не використовуючи агресивних хімічних речовин. Оцет також володіє дезінфікуючими властивостями, тому після його використання ваша духовка буде не тільки чистою, але й свіжою.

Після того, як оцет подіє на забруднення, можна використовувати серветки або губки для легкого витирання.

