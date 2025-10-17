ТСН у соціальних мережах

Як відмити диван без хімчистки та щітки: працює навіть з плямою від сечі — свіжий запах, ідеальна чистота та ніякого смороду

Багато хто вважає, що самостійне чищення дивана — справа майже неможлива: плями проникають глибоко у волокна, і здається, що без хімчистки тут не обійтися.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як почистити диван без хімчистки

Як почистити диван без хімчистки / © unsplash.com

Але насправді навіть старі забруднення та неприємні запахи можна усунути простими домашніми засобами, які не лише економні, а й безпечні для тканини. Існує один перевірений рецепт, який зробить ваш диван чистим і свіжим, не витрачаючи гроші на дорогі хімікати.

Щоб почистити диван у домашніх умовах, дотримуйтесь такого алгоритму:

  1. У 1 літрі окропу розчиніть 2 столові ложки харчової соди.

  2. Додайте 4 столові ложки перекису водню та ретельно перемішайте.

  3. Візьміть плоску кришку, обгорніть її рушником і закріпіть гумкою на ручці.

  4. Опустіть конструкцію у приготований розчин і чистьте диван так, ніби користуєтесь щіткою.

І все! Ваш диван тепер сяє чистотою, не має розводів і неприємного запаху. Цей простий розчин разом з імпровізованою щіткою здатен навіть прибрати плями та запахи від котячої сечі — і при цьому не потрібно переплачувати за професійну хімчистку.

Спробувавши цей метод, ви переконаєтеся: домашнє прибирання може бути легким, швидким і абсолютно безпечним для улюблених меблів.

