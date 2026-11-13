Як відмити кухонні шафки від жиру за 5 хвилин: допоможе засіб, який є в кожному домі

Як відмити кухонні шафки від жиру за 5 хвилин — простий спосіб / © pexels.com

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На кухонних шафках поступово накопичується жир, який змішується з пилом і утворює липкий наліт. Позбутися забруднень можна без дорогої побутової хімії — достатньо скористатися засобом, який знайдеться майже в кожному домі.

Про це повідомило видання Express.

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Під час приготування їжі дрібні частинки жиру разом із парою поширюються кухнею та осідають на меблях. З часом на дверцятах шафок утворюється липкий наліт, який притягує пил і бруд. Навіть якщо поверхні здаються чистими, на них може залишатися шар жиру.

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Експертка з кухонного обладнання компанії Cut My Таня Крессі пояснила, що впоратися з такими забрудненнями допоможе звичайний засіб для миття посуду. Він призначений для видалення жиру та залишків олії, тому підходить і для очищення кухонних шафок.

Як швидко відмити кухонні шафки від жиру

За словами фахівчині, для прибирання достатньо додати невелику кількість м’якого засобу для миття посуду до теплої води. У готовому розчині потрібно змочити м’яку ганчірку або губку та ретельно протерти забруднені поверхні.

Особливу увагу варто приділити ручкам і верхнім частинам дверцят, де накопичуються жир і пил. Якщо на меблях є стійкі плями, їх слід видаляти обережно, без сильного тертя.

Експертка застерігає від використання жорстких губок, абразивних засобів та агресивної хімії. Вони можуть залишити подряпини, пошкодити фарбу або спричинити зміну кольору покриття.

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Після очищення шафки необхідно протерти чистою тканиною, змоченою у теплій воді, щоб прибрати залишки мийного засобу, а потім витерти насухо. Залишати меблі мокрими не варто, адже волога може проникнути крізь краї та стики, що з часом може призвести до пошкоджень.

Як зазначає видання, очистити кухонні шафки таким способом можна приблизно за п’ять хвилин.

Крім того, у виданні радять не забувати про прибирання всередині шафок. Особливо це актуально з настанням холодів, коли шкідники частіше проникають до осель, а залишки їжі та крихти можуть їх приваблювати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звичайний шматок алюмінієвої фольги може зробити підмітання ефективнішим. Проте цей незвичний трюк має свої нюанси, про які варто знати перед прибиранням.

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