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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
2 хв

Як відмити кухонні шафи від бруду: секрет німецьких господинь — потрібна олія і ще два продукти

Важко повірити, але впоратися з застарілим жиром і нагаром на кухонних фасадах можна без жодних зусиль. Один простий спосіб змушує бруд самостійно зникати з поверхні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як відмити кухню від липкого нальоту і жиру

Як відмити кухню від липкого нальоту й жиру / © unsplash.com

Цей метод давно завоював довіру раціональних господинь у Німеччині. Його несподівана ефективність полягає в тому, що для боротьби з жиром використовується звичайна олія.

Суть способу — у спеціальній суміші, до складу якої входить олія та два прості інгредієнти з кухні. Разом вони утворюють потужний засіб, який легко розчиняє навіть застарілий бруд.

Потужним інгредієнтом у цьому методі є розпушувач для тіста, який відомий своєю здатністю ефективно боротися з брудом. Якщо його немає напохваті — не проблема, є просте рішення.

Замість розпушувача можна сміливо взяти харчову соду та лимонну кислоту. Їх змішують у рівних частинах, створюючи потужну очищувальну суміш, яка діє не гірше.

Усе, що потрібно — з’єднати кілька ложок олії з такою ж кількістю сухої суміші та ретельно перемішати до стану густої пасти.

Цю суміш потрібно нанести на забруднені фасади кухонних шаф. Особливо добре опрацюйте місця, де жир і нагар скупчувалися роками. Залиште суміш діяти приблизно на пів години. За цей час активні речовини розм’якшать навіть найстійкіший бруд. Після цього просто протріть поверхні вологою губкою — усе легко зійде без натискання, шкребків чи зусиль.

Такий спосіб не пошкоджує поверхню і не залишає подряпин — він делікатний навіть до лакованих фасадів. Результат вас вразить: шафки матимуть вигляд, наче нові — чисті, блискучі й доглянуті. А головне — цей метод економить ваші час і сили.

Сяйво кухонних меблів стане найкращим доказом дієвості цього простого, доступного та по-німецьки ефективного рецепту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
231
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