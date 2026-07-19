Як відмити москітну сітку просто на вікні без демонтажу і зайвого клопоту: прості лайфгаки

Москітна сітка / © Credits

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Хоча захисна сітка ефективно зупиняє пух, комах та бруд, саме через це вона швидко забивається. Уже за місяць на ній утворюється щільний наліт із пилу та міського смогу, що заважає провітрюванню кімнати та загрожує здоров’ю мешканців.

Мити цей елемент вікна зазвичай лінуються, вважаючи процес надто марудним через необхідність демонтажу. Проте почистити сітку можна без зайвих зусиль просто на вікні. Це суттєво економить час і усуває будь-яку небезпеку, що актуально для власників квартир у багатоповерхівках, передає Newsyou.info.

Найпростіший спосіб — скористатися пилососом із насадкою-щіткою. Достатньо пройтися нею по сітці з обох боків, і більшість сухого пилу зникне. Щоб дрібні часточки не розліталися, насадку тримають упритул, а потужність усмоктування виставляють середню. Такий метод ідеальний для регулярного догляду, коли забруднення ще незначне.

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Коли пил уже в’ївся, допоможе волога чистка. Візьміть губку або м’яку ганчірку, змочіть її в теплій воді з краплею засобу для миття посуду й обережно протріть сітку з обох боків. Ще ефективніший прийом — використати два вологі меламінові губки з різних сторін одночасно або скористатися пульверизатором із мильним розчином, а потім зібрати бруд сухою серветкою.

Для важкодоступних кутків і рами стане в пригоді стара зубна щітка чи малярний пензлик, якими зручно вичищати бруд зі стиків. Якщо сітка сильно засмальцьована, у розчин можна додати трохи оцту — він розчиняє жир і водночас діє як антисептик. Після вологого чищення сітку варто протерти насухо, щоб на ній не залишилося розводів.

Регулярний догляд позбавить від необхідності генеральних чисток: достатньо раз на два-три тижні проходитися по сітці пилососом або вологою ганчіркою. Так вона завжди залишатиметься чистою, добре пропускатиме свіже повітря й слугуватиме довше. А кілька хвилин, витрачених на просте протирання, збережуть здоров’я всієї родини й приємний вигляд ваших вікон.

Раніше ми писали про те, як прочистити забитий злив на кухні без сантехніка і за 0 гривень.

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