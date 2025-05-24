Як прибрати нагар з решітки газової плити / © Фото з відкритих джерел

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Багато господинь часто відкладають миття чавунної решітки для газової плити на потім, бо цей процес здається надто незручним, виснажливим і дуже тривалим.

Адже товстий шар жиру та застарілий нагар часто не піддаються навіть найсильнішій і дороговартісній хімії.

Втім, на щастя, існує один надзвичайно простий і водночас дієвий метод, який допоможе легко відновити решітці її первинну кришталеву чистоту. Цей лайфгак однаково ефективний як для чавунних, так і для емальованих решіток.

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Для швидкого й ефективного очищення чавунної або емальованої решітки газової плити досвідчені господині радять використовувати звичайний нашатирний спирт (аміак).

Процедура проста: решітку потрібно покласти у два великих сміттєвих пакети, влити близько 50 мл аміаку та щільно зав’язати пакети. Важливо працювати в рукавичках і в добре провітрюваному приміщенні через різкий та неприємний запах засобу.

Далі обережно потрясіть пакети з решіткою, щоб аміак рівномірно розподілився, і переверніть її кілька разів. Потім залиште решітку в такому вигляді приблизно на добу у теплому місці.

По завершенню часу витримки решітку потрібно дістати з пакета і ретельно промити під струменем води, використовуючи губку або металеву щітку. Завдяки цьому простому методу нагар легко відстає великими шматками без жодних значних зусиль, а результат очищення вражає своєю ефективністю.

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