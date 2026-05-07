Миття вікон здається простою справою, але багато хто з нас часто стикається з певними труднощами.

Розповідаємо, як очистити пластикове підвіконня від жовтизни простими засобами.

Засіб для миття посуду

Рідина для миття посуду чудово бореться з жиром, жовтими плямами, слідами від горщиків та іншими забрудненнями. Щедро нанесіть миючий засіб на підвіконня та розподіліть вологою губкою по всій поверхні. Має утворитись густа піна. Залишіть на 10 хвилин.

Потім візьміть щітку і потріть підвіконня, особливу увагу приділяючи забрудненим місцям. Потім за допомогою губки приберіть піну, залишки засобу змийте вологою серветкою. У разі необхідності повторіть процедуру 2-3 рази.

Перекис водню

Перекис водню добре видаляє складні плями, особливо жир. Засіб підходить для прибирання вікон на кухні. Для очищення нанесіть перекис на губку і ретельно протріть підвіконня. Залишіть на 10 хвилин і протріть чистою ганчіркою. Після обробки перекисом обов’язково провітріть кімнату.

Сода

Сода — гарний варіант, як освітлити старе підвіконня і відмити від жовтих плям, залишків клею, скотчу та будматеріалів. Є два способи застосування соди.

1. Розсипте соду рівномірно по підвіконню і протріть губкою, щедро змоченою в оцті. Залишіть спінений розчин на півгодини і промийте чистою ганчіркою.

2. Змішайте порівну соду з пральним порошком. Протріть підвіконня вологою ганчіркою і насипте на вологу поверхню суміш. Залишіть на дві години. Потім протріть поверхню щіткою.

