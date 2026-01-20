Як відмити унітаз: лайфгак, який допоможе очистити його від нальоту

Як почистити унітаз

Підтримання бездоганної чистоти в санвузлі часто перетворюється на справжнє випробування для господарів. Кожне прибирання нагадує лотерею: чи вдасться цього разу повернути унітазу білизну, чи вапняний наліт виявиться сильнішим? Популярні гелі часто лише маскують проблему приємним ароматом, стікаючи по стінках занадто швидко.

Чому виникає стійкий наліт та «камінь» на унітазі

Головна причина втрати блиску сантехніки — склад водопровідної води, яка насичена солями кальцію та магнію. Коли вода тривалий час стоїть у коліні унітазу або висихає на його стінках, ці солі утворюють твердий осад. З часом він нашаровується, поєднується з сечовим каменем і перетворюється на надміцну структуру, подібну до бетону, яку звичайні мийні засоби просто не здатні розчинити.

Як очистити унітаз

Досвідчені господині радять використовувати кисневий відбілювач у гранулах або засоби для чищення труб на основі каустичної соди. Для отримання результату справді знадобиться лише невелика жменя активної речовини.

Покрокова інструкція для радикального очищення

Для того щоб метод спрацював максимально ефективно, варто дотримуватися певної послідовності дій:

Спробуйте максимально знизити рівень води в коліні унітазу. Це можна зробити за допомогою механічного вичерпування або різкого виливання відра води, що змусить спрацювати систему змиву.

Рівномірно розподіліть гранули по дну та тих ділянках стінок, де накопичилося найбільше нальоту.

Додайте трохи гарячої води. Важливо, щоб її температура була в межах 50-60 градусів. Уникайте окропу, оскільки від різкого перепаду температур кераміка може тріснути.

Очікування результату. Залиште засіб на 20-30 хвилин. Характерне шипіння свідчитиме про те, що активна речовина почала руйнувати структуру нальоту.

Після завершення реакції ретельно пройдіться поверхнею за допомогою йоржика та змийте воду.

Якщо ви бажаєте, щоб унітаз залишався білосніжним постійно без щотижневого тертя, можна скористатися ще однією побутовою хитрістю. Таблетки для посудомийної машини мають чудові відбілювальні та пом’якшувальні властивості. Якщо кинути одну таку таблетку безпосередньо в бачок або в чашу унітазу на ніч, вона поступово розчинятиметься, запобігаючи появі нового осаду та підтримуючи блиск сантехніки в автоматичному режимі.