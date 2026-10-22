Як відмити застарілий нагар зі сковороди за 30 гривень: натуральний метод без агресивної хімії

Як відмити сковорідку від нагару

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Стара алюмінієва або металева сковорода, вкрита багаторічним шаром запеченого жиру, сажі та чорного нагару, часто виглядає як безнадійна річ, яку простіше викинути й замінити новою. Проте сучасний посуд коштує чимало, а дорогі магазинні засоби від нагару виділяють їдкі випари та часто псують поверхню металу.

Існує бюджетний, екологічний та дієвий спосіб повернути старому посуду вигляд нового. Усі необхідні складники можна придбати в будь-якому магазині за лічені гривні, а результат виварювання перевершує дію агресивних побутових засобів.

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Необхідні інгредієнти та інструменти

Для приготування очисного розчину знадобляться:

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Господарське мило (72%): 100 г (близько половини стандартного бруска).

Харчова сода: 250–300 г.

Гірчичний порошок: 1 пачка (100 г).

Велика каструля або виварка. Об’єм має бути таким, щоб сковорода та її деталі повністю занурилися у воду.

Покрокова інструкція очищення

Перед початком виварювання зі сковороди знімають дерев’яну чи пластикову ручку, відкрутивши кріпильний болт. Це дає змогу якісно очистити місця з’єднання, де зазвичай накопичується найбільше жиру, а також обробити саму ручку окремо.

Виварку наповнюють водою та ставлять на плиту. Господарське мило подрібнюють на дрібній або середній тертці. У гарячу воду послідовно додають натерте мило, харчову соду та гірчичний порошок, після чого рідину ретельно перемішують лопаткою. Внаслідок взаємодії складників утворюється густа й активна піна.

У киплячу суміш повністю занурюють сковороду, зняту ручку та кришку. Вогонь зменшують до мінімуму, підтримуючи слабке кипіння протягом 30 хвилин. Упродовж цього часу можна спостерігати, як розм’якшений нагар починає самостійно відшаровуватися й пластівцями спливати на поверхню.

Після завершення виварювання посуд виймають із розчину. Залишки бруду легко змиваються під струменем теплої води за допомогою звичайної поролонової губки або м’якого шкребка. Після висихання деталей ручку прикручують на місце.

Після такої обробки навіть занедбаний алюмінієвий чи металевий посуд повністю звільняється від багаторічного шару запеченого жиру, відновлює свій початковий блиск та залишається придатним до використання ще протягом багатьох років.

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