Як відмити жовті плями на сидінні унітазу: цей засіб діє миттєво

Підтримання ідеальної білизни сидіння унітазу може бути справжнім жахом, особливо коли на ньому з’являються стійкі жовті плями. Багато хто одразу хапається за відбілювач, але експерти з прибирання б’ють на сполох: це одна з головних помилок, яка лише погіршує ситуацію.

Про це пише Express.

Хоча відбілювач чудово працює на фарфоровій чаші унітазу, він агресивно реагує з пластиком або деревом, з яких виготовлено сидіння. З часом це не лише не прибирає плями, а й «в’їдається» в поверхню, роблячи її «ще більш жовтою».

Саме з такою проблемою зіткнулася користувачка мережі Френкі Мейєр, яка поскаржилася у Facebook-групі: «Який найкращий засіб для видалення жовтих плям на сидінні унітазу? Я перепробувала все».

У коментарях її одразу застерегли від популярного методу.

«Не використовуйте відбілювач, він зробить його ще жовтішим», — написала одна учасниця.

«Жовті плями зазвичай спричинені відбілювачем», — пояснила інша.

«Магічний» засіб, що діє за 5 секунд

Найпопулярнішою порадою серед досвідчених господинь виявився не хімічний засіб, а звичайна «магічна губка» (також відома як меламінова губка).

Користувачі поділилися своїм вражаючим досвідом.

«Магічні губки спрацювали для мене в студентському гуртожитку», — написала одна.

Але справжній фурор викликав коментар Джилл Хопкін:

«Я спробувала все, нічого не допомагало. Потім я спробувала магічну губку. Потерла ділянку п’ять секунд, і все витерлося. Усі плями зникли! Нове сидіння не знадобилося».

Як це працює і що треба знати

«Магічні» губки виготовлені з меламінової піни, яка діє як надзвичайно дрібний наждачний папір, фізично стираючи плями з поверхні.

Для використання губку потрібно лише злегка намочити водою. Потім, не докладаючи великих зусиль, потріть пляму невеликими круговими рухами, доки вона не зникне. Після цього протріть поверхню чистою вологою тканиною, щоб видалити залишки.

Важливо: оскільки губка є абразивом, завжди спочатку протестуйте її на невеликій, непомітній ділянці, щоб переконатися, що вона не пошкоджує глянцеву поверхню вашого сидіння.

Нагадаємо, експерти з прибирання поділилися простим секретом, як надовго зберегти блиск кранів у ванній і на кухні. За їхніми словами, для цього потрібно натерти попередньо вимитий і висушений кран звичайною парафіновою свічкою або воском, а потім відполірувати його м’якою тканиною.

Такий спосіб створює на поверхні тонку водовідштовхувальну плівку, яка запобігає утворенню вапняного нальоту та плям від води, завдяки чому блиск може триматися до трьох місяців.